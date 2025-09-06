Sinaloa: Tres muertos y un ataque con explosivos durante el viernes 5 de septiembre

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Este pasado viernes 5 de septiembre se registró durante todo el día el hallazgo de tres cadáveres y 13 robos de vehículos. En el estado de Sinaloa continúa la violencia y, ahora, un vehículo de la Policía Municipal de Mazatlán fue víctima de un ataque con artefactos explosivos. El hecho ocurrió afuera de la caseta de policía ubicada en las calles Antonio Toledo Corro y Pascual Orozco, en el fraccionamiento Esmeralda.

De igual forma, debido a la situación, dos casas cercanas resultaron con los cristales de las ventanas rotos; afortunadamente, hasta el momento de la elaboración de esta nota no se reportan heridos. Como siempre, en caso de que surjan más datos, los daremos a conocer a través de TRIBUNA. A pesar de que las autoridades comenzaron con la investigación, todavía no hay detenidos.

En otro asunto, se localizó el cadáver de un hombre con un impacto de arma de fuego en el cráneo y otro en el abdomen, en la localidad La Bebelama de San Pedro, municipio de Navolato. Se sabe que se trata de una persona del sexo masculino de aproximadamente 40 años, quien vestía un pantalón de mezclilla azul, tenis de tela color gris de la marca Skechers y portaba en su brazo derecho un tatuaje de la Santa Muerte.

En lo que respecta al campo Morelia, de la comisaría de El Limón de Los Ramos, sindicatura de Villa Adolfo López Mateos El Tamarindo, al norte de Culiacán, se localizaron los restos de un hombre asesinado a balazos en la carretera México 15. Al igual que en los acontecimientos anteriores, las averiguaciones están en proceso, pero los esfuerzos no han dado como resultado la captura de los responsables.

Por su parte, individuos armados terminaron con la vida de un joven empleado de un negocio de sushi en la colonia Juntas de Humaya. La víctima fue identificada como José Ángel, de 23 años de edad, y el terrible hecho ocurrió en la avenida Norma Corona, entre calle Ajonjolí, alrededor de las 21:30 horas. Tras el incidente, testigos llamaron al 911, y diversas corporaciones policiacas acudieron para recabar pruebas y realizar el levantamiento del cuerpo.

