Sobrino de exsecretario de Marina con AMLO, arrestado por presunta red de 'huachicol'

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, por su presunta implicación con el huachicol fiscal. Cabe mencionar que Ojeda Durán ocupó el cargo durante la administración del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el arresto ocurrió el pasado martes 2 de septiembre de 2025. Farías Laguna se encontraba junto a otras siete personas, entre las cuales destacaban empresarios y funcionarios públicos. Al parecer, en el momento de su localización, vestía un pantalón azul marino, camisa con franjas blancas y azules, así como zapatos color café.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el operativo, pues todavía no se ha revelado el lugar exacto. Sin embargo, se espera que conforme pasen las horas surjan más pormenores sobre uno de los operativos federales más importantes del gobierno actual. Como siempre, en caso de que surjan más datos, los daremos a conocer a través de TRIBUNA.

José Rafael Ojeda Durán durante el sexenio de Andrés López Obrador

Asimismo, según información de Infobae, se acusa a cinco hombres y dos mujeres de evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Actualmente, los hombres se encuentran en el Penal del Altiplano, mientras que las mujeres involucradas están en el Penal Federal de Hermosillo, Sonora, a disposición de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.

¿Quién es Manuel Roberto Farías Laguna?

Manuel Roberto Farías Laguna se desempeñó como comandante de la doceava Zona Naval en Puerto Vallarta, Jalisco, hasta enero de 2024, y como subjefe de servicios en el Centro de Estudios Superiores Navales. Inclusive, llegó a ser secretario particular del subsecretario Almirante José Luis Arellano Ruiz. Lo que más llamó la atención es su relación con el exsecretario de Marina y, por ende, con López Obrador.

