(VIDEO) Abandonan a otra bebé recién nacida en CDMX; su estado de salud es grave

Ciudad de México.- A través de una tarjeta informativa emitida este sábado 6 de septiembre de 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó el hallazgo de una bebé recién nacida que fue abandonada en las calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, siendo este el tercer caso de este tipo registrado en menos de 20 días. Se informó que un ciudadano, quien viajaba a bordo de una bicicleta, se percató de la presencia de la menor al escuchar su llanto.

De acuerdo con el comunicado difundido por la corporación policiaca, el civil transitaba sobre la calle Euzkaro, esquina con la Calzada de los Misterios de la colonia Industrial, cuando localizó a la bebé y posteriormente alertó a la SSC capitalina. Una vez en el lugar de los hechos, los agentes constataron que la víctima estaba envuelta en una chamarra roja y tenía manchas de sangre, por lo que solicitaron la intervención de los servicios de los servicios de emergencias para que recibiera atención médica.

Mientras esperaban la llegada de los paramédicos, uno de los oficiales abrazó a la recién nacida para protegerla del frío. El personal médico atendió a la recién nacida y la trasladó a un hospital cercano, en donde se confirmó que tenía aproximadamente 25 semanas de gestación, además se le diagnosticó con síndrome de dificultad respiratoria y riesgo de sepsis por parto, es por ello que su estado de salud es reportado como grave, pero estable.

Por su parte, autoridades de la Ciudad de México trabajan para dar con el paradero de los responsables del abandono y una de las primeras acciones fue analizar los videos de las cámaras de vigilancia del sector. El Ministerio Público realiza las investigaciones correspondientes del caso y también se están encargando de buscar una instancia competente para cuidar a la bebé. Como ya se mencionó, este es el tercer caso de esta índole contabilizado en menos de un mes.

El primero se registró el pasado 24 de agosto, cuando un recién nacido de cuatro meses fue encontrado en la colonia Tacubaya de la alcaldía Miguel Hidalgo, en donde elementos policiacos lo hallaron enrollado en una frazada sobre una banqueta y lo llevaron a un centro médico. Un día después, policías de la SSC localizaron a una recién nacida de pocos días en los baños de la estación UAM Iztapalapa de la Línea 8 del Metro, quien falleció días después en el hospital.



Fuente: Tribuna del Yaqui