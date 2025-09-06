Vinculan a 'El Chapo': Atacó con arma blanca y amenazó de muerte a su víctima en Altar

Comparta este artículo

Altar, Sonora.- Gracias a la presentación de pruebas contundentes por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), un hombre identificado como Gustavo 'N', de 54 años de edad, fue vinculado a proceso tras ser señalado por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa, cometido en agravio de Eliú 'N', de 27 años. Asimismo, un juez de control interpuso la medida de prisión preventiva justificada al imputado.

En un boletín informativo emitido durante este sábado 6 de septiembre de 2025, la dependencia estatal explicó que los hechos se registraron alrededor de las 20:30 horas del pasado 2 de agosto de 2025, en la colonia Las Lomas, en la ciudad de Altar, Sonora. Según la investigación del caso, el presunto agresor, apodado como 'El Chapo', amenazó de muerte a su víctima mientras la atacaba e intentaba lesionar con un arma blanca al interior de un domicilio en el sector mencionado.

No obstante, el imputado no pudo concretar su cometido, ya que Eliú 'N' logró defenderse del ataque con una silla y otros testigos arribaron al sitio para involucrarse y evitar que continuara la agresión. Luego de que se efectuara su aprehensión, el sujeto en cuestión fue presentado ante la autoridad competente, quien determinó su vinculación a proceso y su prisión preventiva justificada, por lo que se esperan avances en su situación en los próximos días.

Finalmente, la institución expresó que "buscará obtener una sentencia para este tipo de conductas que en la cual transgreden la ley y atentan contra la vida de los ciudadanos".

Amenazó de muerte a su expareja

En otro caso similar atendido por la Fiscalía de Sonora, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) efectuó una orden de aprehensión en contra de Fabián Raymundo 'N', de 36 años de edad, por los delitos de violencia familiar e incumplimiento de obligaciones familiares, en perjuicio de su expareja, Marisol 'N', de 35 años, y de su hija menor de edad. Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:35 horas del pasado 21 de junio de 2023, en la colonia Loma Linda de Guaymas.

Fuente: Tribuna del Yaqui