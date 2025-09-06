Vinculan a proceso a tres detenidos con metanfetamina y marihuana en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Este sábado 6 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la vinculación a proceso de tres personas por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. La detención se efectuó por elementos de Seguridad Pública Municipal en diferentes puntos de Ciudad Obregón. Además, un juez de control determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para los involucrados.

A través de un boletín informativo difundido en redes sociales, la dependencia estatal explicó que uno de los imputados, identificado como Adalberto 'N', de 44 años de edad, fue capturado por efectivos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en la colonia México, más específicamente en la calle Cabo San Lucas, entre Puerto de Guaymas y Coahuila. También se le aseguraron 15 envoltorios de metanfetamina y otros cinco con marihuana, con un peso neto de 3 mil 872 y 13 mil 367 gramos, respectivamente.

Asimismo, personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) concretó el arresto de Jorge Alejando 'N', de 29 años, en la calle Náinari de la colonia Centro. Durante las labores, los uniformados le encontraron ocho envoltorios con metanfetamina, con un peso neto de 2 mil 893 gramos. En tanto Yamileth 'N', de 20 años, fue aprehendida por agentes de la PESP en un camino de terracería sobre la carretera internacional No. 15, tramo Guaymas-Obregón, a cinco kilómetros del Danzante Yaqui.

Llevaron a cabo las periciales químicas a los narcóticos, acreditándose su naturaleza y se presentaron ante los jueces los datos de prueba pertinentes en las respectivas audiencias, logrando así las vinculaciones a proceso, además, todos los imputados fueron puestos bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada", detalló la FGJES.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía de Sonora, la detenida viajaba a bordo de un vehículo de la marca Nissan, línea V-Drive, unidad que contaba con reporte de robo vigente en Hermosillo. También se le decomisó un envoltorio con metanfetamina, cuyo peso neto es de 18 mil 026 gramos. Los tres individuos, al igual que la droga asegurada, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para definir su situación legal.

Fuente: Tribuna del Yaqui