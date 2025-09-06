Volcadura grave en tramo Ciudad Obregón–Esperanza deja un lesionado y daños considerables

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Este sábado 6 de septiembre de 2025 se registró un fuerte accidente vehicular sobre la carretera México 15, en el tramo Ciudad Obregón-Esperanza, a la altura del Club de Golf. De acuerdo con información extraoficial, el hecho ocurrió alrededor de las 08:00 horas e involucró un Hyundai Creta de modelo reciente que, aparentemente, perdió el control de la unidad y terminó estrellándose contra un poste de alumbrado público de aluminio.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce la identidad de la víctima, aunque se confirmó que la persona sufrió algunas lesiones que requirieron su traslado a un nosocomio cercano. En caso de que surjan más datos sobre su estado de salud, los daremos a conocer a través de TRIBUNA. Por ahora, solo queda esperar a que una fuente oficial se pronuncie sobre el tema.

Al parecer, tras perder el control del vehículo, el conductor se subió al camellón central y derribó un poste de alumbrado público de aluminio, lo que ocasionó la volcadura. En cuanto a los daños materiales, se estima que prácticamente se trata de una pérdida total. Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional para resguardar la zona y evitar que otro incidente ocurriera en el sitio.

Los accidentes están a la orden del día en Ciudad Obregón

En Ciudad Obregón, los accidentes son frecuentes. De hecho, el viernes por la noche se reportó uno sobre el puente elevado de la calle 300 que cruza la carretera federal México 15, en el que estuvieron involucrados un camión de carga y una camioneta. Como informamos en TRIBUNA, una camioneta Ford F-150 impactó de manera lateral al vehículo pesado, de la marca Freightliner, que circulaba por el carril derecho.

Lo más impresionante es que, de no haber sido por el barandal de contención, el vehículo habría caído desde una altura aproximada de 4.5 metros. Afortunadamente, no se registraron pérdidas humanas, pero se aprovecha para hacer un llamado a mantener la paciencia en este tipo de situaciones, ya que en su mayoría generan un fuerte congestionamiento vehicular mientras las autoridades realizan su labor.

Fuente: Tribuna