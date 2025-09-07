Arrestan a expolicía municipal por asaltar varias tiendas de conveniencia en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Por su presunta responsabilidad en al menos 10 asaltos a tiendas de conveniencia en Ciudad Obregón, autoridades concretaron la detención de un hombre identificado como Rafael Enrique 'N', de 28 años de edad, quien presuntamente se desempeñó como elemento de la Policía Municipal de Cajeme hace unos años. El detenido quedó a disposición de la instancia competente para que se defina su situación legal.

De acuerdo con las respectivas investigaciones, cámaras de seguridad de diferentes establecimientos lograron captar al sospechoso mientras cometía los ilícitos, lo cual permitió que el sujeto pudiera ser identificado y posteriormente capturado. Asimismo se informó que las indagatorias se centraron en las grabaciones y en los testimonios que realizaron los testigos y empleados de los negocios que fueron afectados a lo largo de este tiempo.

Trascendió de forma extraoficial que Rafael Enrique ''N actuó en solitario durante casi todos los atracos cometidos, utilizando sus conocimientos y preparación como agente municipal. La captura del individuo se efectuó gracias a un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina y el Grupo de Investigaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Actualmente, el expolicía municipal enfrenta cargos por robo y otros delitos relacionados con los asaltos.

Vinculan a tres presuntos narcomenudistas

En otro caso similar registrado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) en Ciudad Obregón, tres personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Los individuos fueron identificados como Adalberto 'N', de 44 años; Jorge Alejandro 'N', de 29 años; y Yamileth 'N', de 20 años. Un juez determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para los involucrados.

Las aprehensiones se realizaron en diferentes operativos de seguridad efectuados en la cabecera municipal de Cajeme. Tanto los detenidos como los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, se llevaron a cabo las periciales químicas a los narcóticos, acreditándose su naturaleza y se presentaron ante los jueces los datos de prueba pertinentes en las respectivas audiencias.

Fuente: Tribuna del Yaqui