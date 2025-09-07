Camioneta de valores queda calcinada en Sinaloa; transportaba 14 millones de pesos

Comparta este artículo

Los Mochis, Sinaloa.- La mañana de este sábado, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sinaloa y de Servicios de Emergencia desplegaron un fuerte operativo en Los Mochis, luego de que se reportara un fuerte accidente vehicular: un vehículo blindado de transporte de valores que transportaba una suma millonaria en efectivo ardió en llamas. El siniestro, que sorprendió a automovilistas y transeúntes, generó una densa columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este sábado 6 de septiembre de 2025, alrededor de las 10:00 horas, tiempo local sobre el bulevar Antonio Rosales, a la altura de la calle Zacarías Ochoa y a un costado de la Plaza Sendero. Se detalló que el fuego se habría originado por una fuga de combustible en la parte delantera de la camioneta, lo que provocó que las llamas se extendieran rápidamente hasta consumir casi por completo la estructura del vehículo.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron este sábado en Los Mochis. Foto: Facebook

Testigos indicaron que, en cuestión de minutos, el humo negro cubrió la zona del siniestro, lo que generó alarma entre quienes se encontraban cerca. Automovilistas detuvieron su marcha, mientras que transeúntes se alejaban del área por temor a una posible explosión; también dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911. A la brevedad se activó el Código Rojo en ese sector.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil, quienes intentaron contener las llamas con extintores. Minutos después llegaron elementos del heroico cuerpo de Bomberos de Los Mochis con equipo especializado, logrando sofocar el incendio y evitar que se propagara a otros vehículos o áreas cercanas.

Durante la emergencia, paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome (SUMMA) atendieron a uno de los custodios de la unidad, quien presentó malestares por inhalación de humo. Otros dos trabajadores que viajaban en la camioneta resultaron ilesos.

Los 14 millones de pesos fueron rescatados

Uno de los puntos más destacados del incidente es que, pese a la magnitud del siniestro, los 14 millones de pesos que transportaba el vehículo blindado fueron resguardados con éxito. El efectivo quedó bajo protección de la empresa de seguridad privada propietaria de la camioneta, lo que permitió evitar una pérdida millonaria. En tanto, autoridades locales informaron que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el origen del incendio.

Fuente: Tribuna