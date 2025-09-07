Captan en VIDEO supuesto intento de 'levantón' a jóvenes en Aguascalientes; esto se sabe

Comparta este artículo

Aguascalientes, Aguascalientes.- Un presunto intento de secuestro fue frustrado gracias a la rápida reacción de dos adolescentes, aún sin identificar, en hechos registrados en el fraccionamiento Ojocaliente III, en la capital de Aguascalientes. Cámaras de seguridad instaladas en la zona captaron el momento en que un vehículo se aproximó de manera sospechosa hasta donde se encontraban las víctimas, con la aparente intención de privarlas de la libertad.

En un video que fue difundido en redes sociales se puede apreciar cómo el automóvil en cuestión se detuvo bruscamente frente a un domicilio del sector anteriormente mencionado y de él intentaron descender varios sujetos con el rostro cubierto, lo que generó un ambiente de tensión y alarma. Las jóvenes, de aproximadamente 15 años de edad, se encontraban sentadas frente a la vivienda cuando notaron las intenciones de los individuos.

En cuestión de segundos, las adolescentes corrieron despavoridas con la intención de ponerse a salvo, mientras los supuestos delincuentes emprendieron la huida sin lograr su cometido. Con ayuda del Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5i), la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes consiguió identificar a los individuos involucrados en este hechos, quienes comparecieron ante el Ministerio Público.

Ofrecen disculpas jóvenes bromistas

De acuerdo con información del medio El Clarinete, el caso se registró el pasado domingo 31 de agosto cuando cinco jóvenes, quienes viajaban a bordo de un vehículo marca Volkswagen Jetta color gris, llegaron al fraccionamiento Ojocaliente III y amagaron a las adolescentes con privarlas de la libertad, por lo que se comprometieron a publicar una disculpa pública por este hecho. Ante la autoridad judicial declararon que se trató de una broma.

Gracias a las acciones implementadas por autoridades municipales y estatales, los infractores recibirán una sanción administrativa por disturbios en la vía pública, que puede involucrar trabajo comunitario. Personal de la Agencia de Investigación Criminal identificó a los jóvenes como Noé Alejandro 'N'; David 'N'; Santiago Jesús 'N'; Yair Alexander 'N', todos ellos de 18 años de edad; y Rodrigo 'N', de 17 años.

Fuente: Tribuna del Yaqui