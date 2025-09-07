Capturado en Nogales: Omar Alberto estaba prófugo por abuso contra una menor en Sinaloa

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Autoridades de Sonora ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Omar Alberto 'N', de 29 años de edad, originario de Guasave, Sinaloa, señalado por el delito de abuso agravado en perjuicio de una menor de edad. La captura tuvo lugar en la Garita Internacional Dennis DeConcini, en Nogales, donde el imputado fue deportado por Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Tras esto, fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes lo entregaron a efectivos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para cumplimentar la orden de arresto emitida por el Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro Norte de Sinaloa. El operativo fue posible gracias a un oficio de colaboración derivado de la orden de aprehensión vigente.

El imputado fue entregado a elementos de la Policía de Investigación (PDI) de Sinaloa para continuar con el proceso legal correspondiente. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que "se mantiene siempre atenta a la colaboración con autoridades de otros Estados de la República Mexicana e internacionales para lograr que quienes delinquen contra los gobernados enfrenten los cargos que la ley les impone".

En otro hecho similar, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) dieron cumplimiento en Nogales a una orden de captura en contra de un hombre llamado Jorge Arturo 'N', de 32 años de edad. Esta persona era buscada por las autoridades de Guanajuato por su presunta responsabilidad en el delito de narcomenudeo, informó el pasado mes de agosto la Fiscalía de Sonora.

La captura se realizó sobre el bulevar El Greco, en la colonia Unidad Deportiva, en atención al oficio girado por la Vicefiscalía de Investigación de Sonora y en coordinación con la Fiscalía de Guanajuato, asegurando al señalado sin incidentes. Jorge Arturo 'N' fue trasladado a las oficinas centrales de la AMIC, en Hermosillo, donde fue entregado a las autoridades homólogas de Guanajuato para la continuación del proceso legal correspondiente.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora