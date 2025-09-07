Código Rojo en Sonora: Choque frontal deja cuatro lesionados; automóvil arde en llamas

Comparta este artículo

Caborca, Sonora.- La noche de este sábado, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y de Servicios de Emergencia desplegaron un fuerte operativo en inmediaciones del municipio de Caborca, al sur de la entidad, luego de que se reportara un fuerte accidente vehicular en plena zona urbana: Dos automóviles particulares se impactaron, provocando que uno terminara calcinado.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron el sábado 6 de septiembre de 2025, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, sobre la avenida Sonora, entre las calles Primera y Obregón. En este punto, dos sedanes, uno de color gris y otro en tono oscuro, colisionaron de frente bajo circunstancias que aún están bajo investigación. La magnitud del impacto provocó que uno de los automóviles quedara envuelto en llamas, a lo que dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron este sábado en la avenida Sonora. Foto: Facebook

Tras la colisión, cuatro personas resultaron lesionadas. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron de inmediato para brindar los primeros auxilios y posteriormente trasladaron a los heridos a hospitales de la zona, con el fin de garantizar atención médica especializada. Aunque hasta el momento no se ha confirmado la gravedad de las lesiones, las autoridades informaron que todos los afectados se encuentran bajo supervisión médica.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Caborca sofocaron el fuego que consumía a uno de los vehículos y evitaron que las llamas se extendieran hacia el otro automóvil o hacia inmuebles cercanos. La Policía Municipal de Caborca y la Policía Estatal (PESP), por su parte, implementaron un operativo para resguardar la zona, cerrar temporalmente la circulación vehicular y garantizar la seguridad de quienes se encontraban en los alrededores.

Los restos fueron asegurados por personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes ya iniciaron una investigación por estos hechos. A la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado personas detenidas por este siniestro.

Fuente: Tribuna