Detienen a hondureño por presunto abuso sexual contra su hijastra de 4 años en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- La tarde de este domingo 7 de septiembre de 2025 se registró un caso que generó indignación entre los vecinos de la colonia Rubén Jaramillo, en el municipio de Monterrey, cuando un hombre de originario de Honduras presuntamente cometió agresión sexual contra una niña de cuatro años. Derivado de estos hechos, el supuesto agresor tuvo que ser detenido y posteriormente puesto a disposición de la autoridad competente.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, el inmigrante centroamericano fue identificado como Delber Adoni 'N', de 28 años de edad, quien es padrastro de la pequeña vulnerada. El detenido fue señalado por la abuela de la víctima, quien solicitó la intervención de elementos de la Policía de Monterrey, por lo que se desplegó un operativo de seguridad en el sector anteriormente mencionado. Al ingresar al domicilio de su hija, la adulta mayor constató que la menor presentaba lesiones.

La abuela relató que entró a la vivienda de su hija, quien es sordomuda, y encontró a sus dos nietas mientras se encontraba llorando en una habitación contigua. Asimismo, la señora observó que el padrastro tenía a la niña de cuatro años en la cama con la ropa semi puesta, además de tenía mordeduras en pecho y abdomen, así como algunos moretones en el rostro.

Por su parte, la menor de 10 años relató que el detenido realizaba tocamientos indebidos a su hermana cuando la bañaba. Esta declaración reforzó la denuncia de su abuela, por lo que la abuela pidió ayuda a una patrulla que circulaba por el área y se efectuó la detención de Delber Adoni 'N' sobre el cruce de las calles Pedro Vélez y Venustiano Carranza.

Una vez aprehendido, el sujeto fue llevado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, en donde fue presentado ante el Ministerio Público correspondiente para definir su situación legal con base en las indagatorias complementarias del caso. También se informó que este tipo de acciones forma parte de las acciones de la estrategia Escudo, enfocada en garantizar la seguridad ciudadana y disminuir la incidencia delictiva en la capital de Nuevo León.

Fuente: Tribuna del Yaqui