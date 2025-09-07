Hallan dos cuerpos sepultados en zona desértica de Sonora; estas son sus características

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- Durante una jornada de búsqueda realizada la mañana de este domingo 7 de septiembre, integrantes del colectivo Célula De Búsqueda e Investigación en Desaparición Forzada Baja California lograron un hallazgo positivo en una zona desértica del municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. El grupo localizó una fosa clandestina que contenía los restos humanos, semienterrados, de dos personas distintas.

Tras el descubrimiento, los miembros del colectivo dieron aviso a las autoridades competentes. Elementos de seguridad acudieron al lugar y acordonaron el área para preservar la escena del crimen, permitiendo que los peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaran las diligencias y el procesamiento del sitio. Para facilitar una posible identificación por parte de familiares, el colectivo compartió las características de las prendas y señas particulares encontradas en cada uno de los cuerpos.

El primer hallazgo corresponde a una persona con cabello obscuro. Al momento de ser localizado, vestía calcetines de la marca Sport Line color negro, un bóxer azul de la marca Puma y shorts de camuflaje. No se encontró ninguna playera o camisa junto a sus restos. El segundo cuerpo, localizado en la misma fosa, contaba con múltiples señas particulares que podrían ser clave para su reconocimiento.

Vestía tenis blancos modelo Nike Air Force One (sin talla visible), un pantalón de mezclilla de la marca Aventurero talla 34 de cintura, sujeto con un cinto de lona negro. Además, portaba una camiseta color verde menta debajo de una playera tipo polo de color negro y calcetines negros. Lo más distintivo son tres tatuajes: una leyenda en letra cursiva en el antebrazo izquierdo que dice "El señor es mi pastor y nada me faltará"; una calavera en el dorso de la mano derecha; y el nombre "Andrea" tatuado en el pectoral izquierdo.

Los restos fueron asegurados por autoridades de Sonora

Una vez concluidas las labores periciales en el terreno, los restos de ambas víctimas fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de San Luis Río Colorado. Ahí se les practicarán los análisis genéticos y antropológicos necesarios para confirmar sus identidades de manera científica. El colectivo señaló que cualquier persona que crea reconocer alguna de las señas particulares debe dirigirse directamente a las oficinas de la AMIC en San Luis Río Colorado para solicitar más información.

