Joven muere en el hospital tras recibir un balazo en la cabeza en camión urbano de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- La noche del sábado 6 de septiembre de 2025 se confirmó la muerte de Sergio Francisco 'N', un joven de 16 años de edad que fue víctima de un ataque armado sobre la avenida Óscar Pérez Escobosa, al norte de Mazatlán. Los hechos ocurrieron cuando el hoy occiso viajaba a bordo de un camión urbano de la empresa Autotransportes Águilas del Pacífico, acompañado por su madre, de quien hasta el momento se desconoce su identidad.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, el deceso del joven se registró a las 20:00 horas de ayer. Según informes de diferentes medios locales, testigos afirmaron que unos sujetos desconocidos, quienes viajaban a bordo de una motocicleta, interceptaron la unidad del transporte público, obligando al chofer a detener su curso. Posteriormente, los agresores bajaron con lujo de violencia a la víctima y le dispararon en reiteradas ocasiones.

Otra versión, por confirmar por las autoridades, es que cerca del Seguro Social Nuevo, el conductor del camión urbano presuntamente tuvo un problema vial con un automovilista y metros adelante, unos motociclistas lo alcanzaron y realizaron disparos de arma de fuego hacia el interior de la unidad para luego huir. Un menor de edad que viajaba al interior recibió una herida en la cabeza", explicó el portal Línea Directa con respecto a las diferentes versiones del caso.

Hasta el lugar de los hechos arribaron paramédicos de la Cruz Roja, delegación Mazatlán, y le brindaron los primeros auxilios a Sergio Francisco 'N' y luego lo llevaron de emergencia al Hospital General Martiniano Carvajal, en donde se reportó en estado crítico tras recibir un impacto de bala en la cabeza. Una vez que se constató su fallecimiento, el titular de la Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, se presentó en el nosocomio y se entrevistó con los padres del menor.

Peritos y agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargaron de cumplir con las diligencias correspondientes en el área, misma que fue resguardada por elementos de la Policía Municipal. La Fiscalía de Sinaloa tomó conocimiento de lo ocurrido e inició con la carpeta de investigación. Finalmente se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para los procedimientos de ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui