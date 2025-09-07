Lo paran por no llevar placas de circulación y le hallan pistola y droga en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Como resultado de los operativos de vigilancia implementados en Hermosillo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora confirmó la detención de un individuo por la portación de un arma de fuego y la posesión de sustancias ilícitas. La acción tuvo lugar en la colonia Villa Hermosa durante un recorrido de prevención nocturno implementado por agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Los uniformados identificaron un vehículo que circulaba sin placas de circulación, motivo por el cual le marcaron el alto para una inspección protocolaria. Al realizar la revisión, los oficiales localizaron en posesión del conductor, identificado como Samuel 'N', de 32 años de edad, una pistola calibre .32 abastecida con ocho cartuchos útiles. Adicionalmente, se le aseguró una sustancia granulada con las características de un narcótico.

Siguiendo el debido proceso, los elementos de seguridad informaron al detenido sobre sus derechos. Posteriormente, tanto la persona como los objetos decomisados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica del implicado. La SSP reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad entre los tres niveles de Gobierno.

El arma de fuego y la sustancia ilegal que fueron decomisadas

En otra noticia reciente ocurrida en Hermosillo, una condena de 10 años y 10 días de prisión fue dictada en contra de un hombre llamado Luis Carlos 'N', de 55 años de edad, tras ser encontrado culpable del delito de robo con violencia en perjuicio de un establecimiento comercial y dos empleadas. El fallo se dictó al concluir el proceso penal mediante procedimiento abreviado, luego de que el imputado aceptara su responsabilidad en los hechos.

La pena impuesta incluye además las sanciones económicas correspondientes establecidas en la legislación penal vigente. Las pruebas reunidas determinaron que, el 4 de diciembre de 2023, alrededor de las 20:25 horas, el sujeto ingresó a una tienda autoservicio ubicada en la colonia Álvaro Obregón, y al dirigirse al área de cajas amenazó con un arma de fuego a las dos empleadas para exigirles la entrega del dinero.

Fuente: Tribuna