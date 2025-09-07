Localizan a hombre sin vida cerca de la Unison de Nogales; tenía huellas de violencia

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Durante la tarde de este domingo 7 de septiembre, corporaciones de seguridad atendieron un reporte sobre el hallazgo de una persona sin vida en un camino que conduce a la Universidad de Sonora (Unison), en Nogales. El suceso tuvo lugar en una zona cercana al Periférico Oriente. Al llegar al sitio, los elementos confirmaron la presencia de un cuerpo tendido sobre el suelo, junto a la barda perimetral de la institución educativa.

De acuerdo con el reporte inicial, la víctima presentaba evidentes signos de violencia, con múltiples heridas en el cuerpo y el rostro. El occiso, quien permanece en calidad de desconocido, corresponde a un hombre de una edad estimada entre los 25 y 35 años. Al momento del hallazgo, vestía una camiseta tipo polo de color gris claro, pantalón de mezclilla azul y ropa interior tipo bóxer en color azul marino.

Para facilitar su identificación, las autoridades han difundido sus señas particulares. La persona cuenta con varios tatuajes: en el brazo izquierdo se distingue la palabra "Trinidad", acompañada de una figura femenina con un rostro estilizado y ojos que asemejan los de un payaso o una catrina. Dentro del mismo diseño, se aprecian letras que podrían formar el nombre "Belén" o uno similar, aunque este dato está pendiente de confirmación.

En el brazo derecho, se observan tatuajes de calaveras y rostros sombreados. Personal de Servicios Periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargó de procesar la escena e iniciar las indagatorias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue levantado por el Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia de ley y continuar con los protocolos para su identificación.

El cuerpo de la víctima fue hallado tendido sobre el suelo

A través de redes sociales se hizo un llamado a la ciudadanía para compartir la información y ayudar a que llegue a alguna persona que tenga un familiar desaparecido que coincida con las características mencionadas. Para obtener mayor información de este caso se recomienda acudir a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) en Nogales.

Fuente: Tribuna