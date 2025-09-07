Lucha contra el crimen: Retiran 23 cámaras de vigilancia irregulares al norte de Sonora

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y el Mando Único, efectuaron un operativo que derivó en el aseguramiento de 23 cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en la vía pública de San Luis Río Colorado, Sonora.

Las acciones se realizaron en diversos puntos de la ciudad, donde las cámaras fueron localizadas principalmente en postes de madera o cemento pertenecientes a empresas que prestan servicios públicos sin que estas tuvieran conocimiento de dichas instalaciones. Los 23 dispositivos fueron localizados en diversos sectores: en la colonia Altar se localizaron dos cámaras; en la colonia Joyas del Parque fueron cuatro cámaras y un DVD-R.

En la colonia Campestre cinco más distribuidas en dos puntos distintos; en la colonia Mezquite se aseguraron tres más; en la colonia Aeropuerto cuatro y en las colonias Del Bosque, Aviación, México, 10 de Abril y Comercial se localizó un dispositivo respectivamente. Los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Atención Temprana para continuar con las investigaciones correspondientes.

El móvil de la instalación de estos dispositivos aún se encuentra bajo investigación. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) indicó que "este resultado refrenda su compromiso con la protección de la seguridad pública, la procuración de justicia y la integridad de la infraestructura urbana, por lo cual seguirá trabajando para garantizar la paz social y combatir actividades ilícitas que afectan a las comunidades".

En otra noticia reciente ocurrida en San Luis Río Colorado, autoridades policiales y militares lograron la detención de una persona en posesión de diversas dosis de narcóticos. Los hechos ocurrieron durante patrullajes de vigilancia y prevención del delito, implementados en la colonia Sonora. El sujeto tenía en su poder 50 envoltorios que contenían aparente marihuana, así como 30 envoltorios con posible metanfetamina, también conocida como crystal.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora