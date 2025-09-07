Muere Micaela en aparatoso accidente cuando viajaba como pasajera en un taxi en Durango

Comparta este artículo

Gómez Palacio, Durango.- La mañana de este domingo 7 de septiembre de 2025, un accidente de tránsito cobró la vida de una mujer de 59 años, identificada como Micaela Cigarroa Valadez, en la colonia Hijos de los Campesinos, en el municipio de Gómez Palacio, Durango. Los primeros informes indican que el percance se registró sobre el bulevar Rebollo Acosta, a la altura de la calle Lirios, cuando la víctima viajaba como pasajera a bordo de un taxi de servicio público.

Según datos recabados por el medio Telediario Laguna, el fatal incidente se suscitó cuando Rogelio 'N', conductor del taxi, trató de retornar para incorporarse nuevamente al bulevar. Sin embargo, una camioneta que circulaba en dirección norte-sur se estrelló con el vehículo de servicio y provocó que la fémina muriera en el lugar, sin que los servicios de emergencia pudieran auxiliarla. Este caso se suma a otros accidentes registrados en la localidad durante los últimos días.

Hasta el sitio se presentaron paramédicos de la Cruz Roja de Lerdo, quienes valoraron a la víctima, confirmando su fallecimiento casi de inmediato. Elementos de la Policía Municipal de Gómez Palacio procedieron a acordonar el perímetro mientras vecinos y transeúntes observaban con sorpresa y tristeza la movilización de las unidades de auxilio.

Por su parte, personal del Ministerio Público y peritos de la Vicefiscalía General del Estado de Durango acudieron para llevar a cabo las diligencias correspondientes. La autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley para poder entregado a sus familiares. Tanto el taxi como la camioneta fueron enviados al corralón para integrarlos a la carpeta de investigación.

Este hecho ocurre pocos días después de otro lamentable suceso en la región, cuando un hombre de 44 años perdió la vida en un accidente laboral dentro de una vulcanizadora en la carretera libre Durango–Gómez Palacio. Las autoridades han reiterado el llamado a la población para extremar precauciones tanto en las calles como en los centros de trabajo, recordando que la prevención es clave para evitar nuevas tragedias.

Fuente: Tribuna del Yaqui