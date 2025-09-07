A sangre fría, sujetos armados asesinan a un adulto mayor frente a su vivienda en Monterrey

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Durante la mañana de este domingo 7 de septiembre de 2025, un adulto mayor de aproximadamente 68 años perdió la vida tras ser atacado a balazos frente su propio domicilio ubicado en la colonia Central, en Monterrey. Testigos del hecho afirmaron que al menos dos sujetos armados irrumpieron en la vivienda y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra el sexagenario, dejando al hombre muerto en la entrada de la residencia.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, el individuo fallecido recibió al menos dos disparos en la espalda, provocándole la muerte inmediatamente. Posteriormente, los atacantes escaparon de la zona con rumbo desconocido ante la consternación de los vecinos. El suceso violento generó pánico entre los residentes del sector, por lo que solicitaron apoyo de las autoridades a través de las líneas de emergencias del 9-1-1.

Hasta el lugar arribaron elementos de la Policía de Monterrey y personal de Protección Civil, quienes pudieron confirmar que la víctima ya no contaba con signos vitales, es por ello que el perímetro fue acordonado y se desplegó un operativo en los alrededores para localizar a los responsables. No obstante, los esfuerzos de los uniformados no rindieron frutos y hasta el momento se desconoce si ha existido una detención al respecto.

Aunque no se ha identificado al occiso, se sabe que tenía aproximadamente 68 años y vestía un short en color negro y unos huaraches del mismo color, además de que no portaba playera", explicó el medio anteriormente citado sobre las características del hombre ultimado a tiros en la capital de Nuevo León.

Finalmente, personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se encargó de cumplir con las diligencias correspondientes y abrió la respectiva carpeta de investigación sobre este homicidio. De forma extraoficial trascendió que cámaras de seguridad habrían captado el momento del ataque, lo que podría aportar información clave para esclarecer el caso. Se espera que en los próximos días se brinde un informe detallado en torno a este asesinato.

Fuente: Tribuna del Yaqu