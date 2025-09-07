Semar, FGR y SSPC confirman la detención de 14 funcionarios y empresarios por huachicol

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este domingo 7 de septiembre de 2025, el Gabinete de Seguridad ofreció una conferencia de prensa en la que confirmó la detención de 14 personas, funcionarios y empresarios, vinculadas con una red de tráfico ilegal de combustible, conocida como huachicol. Así todos los detalles.

De acuerdo con la información presentada por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de Secretaría de Marina (Semar), estas detenciones fueron resultado de un operativo coordinado con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), enfocado en desarticular una estructura criminal que operaba en varios estados del país.

Detienen a 14 por huachicol en México. Foto: Gobierno Federal

Asimismo, señaló que los operativos se realizaron en cuatro entidades de México: Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México (CDMX), donde se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino retirado y cinco exfuncionarios de Aduanas.

Apuntaron que esta acción forma parte de una investigación que se originó tras un operativo realizado en marzo pasado en el puerto de Tampico, donde las autoridades inspeccionaron una embarcación y decomisaron más de 10 millones de litros de diésel.

Investigación sobre el huachicol: Así inició

Durante ese operativo inicial, se realizaron cateos simultáneos en distintos puntos de Tamaulipas, asegurando más de 190 contenedores, tractocamiones y remolques. El Gabinete de Seguridad describió este decomiso como uno de los más importantes en la historia reciente relacionados con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, lo que permitió iniciar trabajos de investigación e inteligencia para identificar a la organización criminal detrás de estas actividades.

Según los reportes oficiales, la red criminal operaba utilizando documentación falsa para facilitar el transporte y comercialización de combustible, involucrando empresas de transporte, agencias aduanales y servidores públicos. La investigación de gabinete y de campo confirmó que la estructura delictiva estaba compuesta por empresarios y funcionarios coludidos con grupos criminales, quienes coordinaban la logística para el traslado de grandes volúmenes de hidrocarburo de manera ilícita.

Tras meses de seguimiento, se integraron las carpetas de investigación correspondientes, y con el apoyo de la FGR se obtuvieron los mandamientos judiciales que permitieron las detenciones. Las autoridades señalaron que este tipo de redes de contrabando afectan de manera significativa la economía nacional, generando pérdidas por miles de millones de pesos.

Los detenidos actualmente se encuentran a disposición de las autoridades competentes mientras continúan las indagatorias para capturar a todos los integrantes de la organización. La Marina destacó que la investigación se mantiene en proceso y que seguirán trabajando de manera coordinada con otras instancias federales para garantizar la legalidad y desmantelar completamente la estructura delictiva.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes el Almirante Raymundo Pedro Morales, Secretario de Marina, y el Dr. Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República; y Omar García Harfuch, titular de la SSPC, quienes subrayaron la importancia de estas acciones para combatir el tráfico ilegal de hidrocarburos y fortalecer la seguridad nacional.

Fuente: Tribuna