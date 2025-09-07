Su vehículo lo delató: Cae implicado en asesinato de tres personas tras robo en Edomex

Comparta este artículo

Coacalco, Estado de México.- Como resultado de un exhaustivo trabajo de investigación y colaboración entre distintas corporaciones de seguridad, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) informaron la detención de Luis Jovani 'N'. El individuo es investigado por su probable participación en un robo a casa habitación que derivó en el homicidio de tres personas, hechos ocurridos el pasado primero de septiembre en el municipio de Temamatla.

El incidente que dio origen a la investigación se registró en un inmueble de la colonia Santiago Zula. Las autoridades fueron alertadas sobre un robo en proceso, y al llegar al lugar, los agentes encontraron los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, ambos con heridas producidas por arma de fuego. Una tercera víctima, una mujer que también resultó lesionada durante el suceso, fue trasladada de emergencia a un hospital en el municipio de Chalco, donde lamentablemente falleció a causa de la gravedad de sus heridas.

A partir de ese momento, la FGJEM inició las indagatorias correspondientes. Las primeras pesquisas y el análisis de la escena del crimen permitieron identificar un elemento clave: la presencia de un vehículo marca Ford Eco Sport de color gris. Según los datos recabados, un sujeto descendió de esta unidad y presuntamente actuó como vigilante o "muro", facilitando la huida de los demás partícipes tras cometer el ilícito.

El seguimiento del vehículo se convirtió en la línea de investigación principal. Gracias al intercambio de información y al monitoreo a través del sistema de videovigilancia del C5, se logró rastrear la ruta de la camioneta en dirección al municipio de Jilotzingo. En este tramo, las cámaras captaron las placas de circulación, un dato crucial que permitió a los analistas utilizar la red de arcos carreteros para seguir su rastro hasta ubicarla de manera definitiva en el municipio de Coacalco.

Con la ubicación precisa del vehículo y del sospechoso, se montó un operativo conjunto entre la FGJEM y la SSEM. La acción coordinada culminó con la detención del acusado y el aseguramiento de la camioneta Ford Eco Sport, la cual es una pieza fundamental de evidencia. El detenido fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde quedó a disposición del Órgano Jurisdiccional.

Será esta autoridad la que determine su situación jurídica en las próximas horas. Es importante señalar que, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia, a Luis Jovani 'N' se le debe considerar inocente hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra. La Fiscalía mexiquense confirmó que la investigación sigue abierta para identificar, localizar y detener a todos los demás probables responsables de estos lamentables hechos.

Fuente: Tribuna