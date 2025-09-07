Tenía heridas de bala: Hallan cuerpo en estado de descomposición al nororiente de Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Durante la mañana de este domingo 7 de septiembre de 2025, el cadáver de un hombre ejecutado a balazos fue localizado en los límites de la colonia de Nueva Creación Lomas de Imala, cerca del fraccionamiento Lomas del Magisterio, al nororiente de Culiacán. Los primeros informes indican que el occiso permanece en calidad de desconocido y que el cuerpo se encuentra en estado de descomposición.

De acuerdo con información proporcionada por el medio Los Noticieristas, la víctima estaba tirada boca arriba al momento de ser encontrada entre el monte y al lado de un camino de terracería, mismo que se convierte en la prolongación de la avenida Agua Blanca, a la altura de la calle Benito Flores o Primera, en el sector anteriormente mencionado. Los primeros reportes refieren que el hallazgo se registró aproximadamente a las 11:30 horas de hoy.

Se informó al servicio de emergencia 911 sobre el hallazgo de una persona sin vida por parte de los vecinos en un camino de difícil acceso y posteriormente elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se trasladaron al sitio para atender la denuncia", explicó la fuente citada con respecto al desarrollo de los hechos en este caso.

Una vez en el sitio, los militares confirmaron la presencia del cadáver y se indicó que se trata de una persona de sexo masculino, de alrededor de 25 a 30 años de edad. Asimismo, autoridades señalaron que el individuo era de complexión regular y tez morena, además de que llevaba puesto solo un pantalón de mezclilla negro deslavado. También trascendió que el sujeto presentaba impactos de bala en el tórax y en uno de sus brazos.

Tras confirmarse el reporte, efectivos de la Secretaría de la Defensa solicitaron la intervención por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa para que dieran fe del hallazgo. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo, mientras que agentes de la Policía de Investigación procedieron a cumplir con las diligencias correspondientes para que el cadáver fuera llevado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Fuente: Tribuna del Yaqui