Tragedia en el Valle del Yaqui: Motociclista muere tras sufrir accidente en calle Fresno

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este domingo 7 de septiembre, se registró un trágico accidente de tránsito en el Valle del Yaqui que resultó en el fallecimiento de una persona de sexo masculino. El suceso ocurrió sobre la calle Fresno, entre las calles 800 y 900, perteneciente al municipio de Cajeme. De acuerdo con los primeros informes, la víctima viajaba a bordo de una motocicleta, al parecer, a exceso de velocidad.

Por razones que aún están bajo investigación, perdió el control de la unidad y sufrió una severa caída sobre el pavimento. Las primeras hipótesis de las autoridades sugieren que el exceso de velocidad pudo haber sido un factor en el accidente. De manera extraoficial, el occiso fue identificado como Delfino, de 53 años de edad, quien al parecer era residente del fraccionamiento Real de Sevilla, en la zona poniente de Ciudad Obregón.

El vehículo involucrado es una motocicleta marca Italika de color verde, modelo reciente, la cual quedó tendida junto al cuerpo de su conductor por fuera del camino. Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) para asegurar el área y dirigir el tránsito, el cual tuvo que ser cerrado temporalmente para permitir las labores de los peritos. Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado a Ciudad Obregón.

Otra accidente vehicular sucedió hace unos días en el Valle del Yaqui. Durante la mañana del pasado viernes 5 de septiembre una mujer embarazada perdió a su bebé a causa de un percance suscitado alrededor de las 5:30 horas, cuando viajaba en un autobús de personal que se dirigía al Parque Industrial de Ciudad Obregón. De acuerdo con los reportes, el lamentable percance ocurrió en las calles 1 y 300, al sur del ejido Francisco I. Madero.

En este sitio, el conductor de un camión de la marca Freightliner, modelo 2007 color amarillo, de los conocidos school bus, perdió el control de la unidad y terminó saliéndose de la cinta asfáltica, además de que se impactó contra un árbol. El vehículo se desplazaba por la calle 300 de poniente a oriente, cuando ocurrieron los hechos, y era conducido por un hombre que fue identificado como José Luis, de 59 años de edad.

Fuente: Tribuna