Tragedia en Tamaulipas: Fiscalía dispara contra familia por ERROR y mata a niño de 7 años; padres piden justicia

Reynosa, Tamaulipas.- Una tragedia sucedida en Tamaulipas está causando indignación en todo México; se trata del asesinato de un menor de 7 años que habría muerto por causa de disparos que efectuaron agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado en contra de una familia por "error". Es por eso que su padre y madre se encuentran exigiendo justicia, asegurando que nada les regresará a su pequeño.

Según la información que se ha dado a conocer, los hechos sucedieron el pasado jueves en la colonia Carlos Cantún en Reynosa, Tamaulipas, donde agentes de la fiscalía abrieron fuego contra la familia y mataron al pequeño. Se dice que primero dispararon contra las llantas del vehículo, en el que viajaba el menor y dos adultos, y después se fueron contra sus ocupantes.

Al padre de familia le pasó una bala en el rostro, mientras que su esposa recibió dos impactos en el brazo y el menor fue baleado en la cabeza. De acuerdo con lo dicho, al darse cuenta de que la familia no transportaba armas, los agentes se "disculparon" porque se "habían confundido", pero era demasiado tarde, porque a pesar de recibir ayuda, el menor falleció debido a la gravedad de las heridas, esto según lo señalado por el medio de comunicación La Jornada.

Piden justicia

Mientras que en redes se está dando a conocer la versión de la familia del pequeño Joshua, señalando que ellos viajaban de Reynosa a Ciudad Victoria cuando fueron interceptados sin razón aparente. El padre dijo que incluso bajaron los vidrios para pedir auxilio, pero que nada funcionó y les dispararon. La madre del pequeño, quien se identificó como Cecilia, pidió, desde el hospital, justicia para su pequeño porque aseguró que nada le va a regresar a su hijo.

Tras los hechos, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó mediante un comunicado la muerte del menor y las heridas de los padres, pero aseguran que los dictámenes pueden presuponer que los disparos vinieron de personas que tripulaban dos vehículos: uno rojo y otro blanco, por lo que las investigaciones van a seguir.

"Tras realizar diversas entrevistas y revisar los dictámenes en materia de tránsito terrestre, criminalística de campo, balística forense, entre otros, el vehículo donde viajaban las víctimas fue interceptado por dos automotores, uno de color blanco y otro rojo; de este último se realizaron detonaciones al auto de las víctimas", señala el comunicado de la fiscalía.

Fuente: Tribuna del Yaqui