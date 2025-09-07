Tras días desaparecida, localizan a la influencer Flor Marian en Michoacán: Esto se sabe

Comparta este artículo

Morelia, Michoacán.- Flor Marian Izaguirre Pineda, influencer originaria de Michoacán y con una comunidad de más de 3.9 millones de seguidores en redes sociales, fue localizada con vida tras casi una semana de haber sido reportada como desaparecida. La joven de 23 años fue encontrada durante la noche de este sábado 6 de septiembre en la ciudad de Morelia, de acuerdo con información confirmada por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Si bien autoridades no compartieron detalles sobre el hallazgo de la joven, señalaron que, tras su localización, Izaguirre fue trasladada de inmediato a un hospital con el objetivo de recibir atención médica y garantizar que su estado de salud fuera valorado por especialistas. De igual forma, la institución precisó que el caso continuará bajo investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon su ausencia.

Hallan con vida a la influencer Flor Marian. Foto: FGE

¿Cómo fue que desapareció Flor Marian Izaguirre Pineda?

El reporte de desaparición de la joven influencer Flor Marian se emitió el lunes 1 de septiembre, cuando fue vista por última vez en Uruapan, alrededor de las 18:00 horas, momento en que abordó un vehículo con rumbo desconocido. Ante la falta de contacto con su familia, se activó de manera oficial la Alerta Alba para agilizar la búsqueda y coordinación de las autoridades en diferentes puntos del estado.

Durante los días posteriores, la familia de la influencer mantuvo comunicación constante con la FGE y solicitó apoyo para reforzar las labores de localización. En ese mismo periodo, se dio a conocer que habían sostenido reuniones con el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien declaró que la joven habría salido del municipio de manera voluntaria tras una discusión familiar. No obstante, la investigación se mantuvo abierta para determinar las condiciones reales de su ausencia.

La Fiscalía de Michoacán confirmó que, aunque la localización con vida de Flor Marian representa un avance significativo, se continuará con las diligencias correspondientes a fin de esclarecer por completo el caso. Entre las líneas de investigación se incluyen los testimonios de su círculo cercano y la revisión de registros relacionados con sus movimientos en los días posteriores a su desaparición.

Fuente: Tribuna