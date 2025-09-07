Trinidad aterrorizaba a su ex en Navojoa; la amenazó y le rompió los vidrios de su auto

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Un hombre llamado José Trinidad 'N', de 40 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso penal, señalado como presunto responsable del delito de violencia familiar, cometido en contra de su exconcubina, María de los Ángeles 'N', de 34 años. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos ocurrieron en diferentes fechas y lugares de la ciudad de Navojoa.

El acusado realizó diversos actos de violencia contra la víctima con quien sostuvo una relación sentimental en el pasado. El primer hecho ocurrió el 15 de agosto de 2025, aproximadamente a las 3:40 horas horas, en un domicilio ubicado en la colonia 16 de septiembre, donde el sujeto quebró el vidrio trasero del vehículo de su expareja. Después, el 17 de agosto, el imputado le envió mensajes a través de redes sociales.

La amenazó con dañarla de diversas maneras, incluyendo el arrojarle ácido, lo que incrementó el nivel de temor y vulnerabilidad de la mujer. El tercer hecho tuvo lugar el 23 de agosto, alrededor de las 20:40 horas, cuando el ahora detenido nuevamente utilizó mensajes de WhatsApp para enviar amenazas intimidatorias a la víctima, profundizando el contexto de violencia psicológica y emocional que la fémina sufría.

Finalmente, el 25 de agosto pasado, aproximadamente a las 5:30 horas horas, en un domicilio de la colonia Mocúzarit, la mujer notó que el vidrio trasero de su vehículo había sido nuevamente roto por el señalado, evidenciando actos de poder dirigidos a agredir patrimonialmente a su exconcubina. Tras acreditar lo anterior por medio de evidencias, el Ministerio Público demostró la posible responsabilidad del señalado.

Por ello se emitió una orden de aprehensión en contra de José Trinidad 'N'. El juez, tras la audiencia, determinó imponerle prisión preventiva justificada para salvaguardar la integridad de la víctima y otorgó un plazo de 2 meses para el cierre de investigación complementaria. La Fiscalía indicó que "seguirá trabajando para garantizar la paz social y combatir conductas que atentan contra la integridad física, emocional y patrimonial de las personas".

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora