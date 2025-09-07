Vehículo del Ejército provoca accidente en el Centro de Hermosillo; chocó contra autobús

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Un accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo 7 de septiembre, en el sector centro de Hermosillo, que involucró a una unidad del transporte público y un vehículo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), resultando en daños materiales para ambos. El suceso tuvo lugar en el cruce de los bulevares Luis Encinas y Rosales, una de las zonas de mayor afluencia vehicular de la capital sonorense.

De acuerdo con la información ofrecida por testigos, el autobús urbano se encontraba detenido, respetando la luz roja del semáforo, sobre el bulevar Luis Encinas en dirección de poniente a oriente. En ese momento, una camioneta tipo pick up del Ejército Mexicano, que formaba parte de un convoy que circulaba por la misma vía, no logró frenar a tiempo y chocó por alcance contra la parte trasera del transporte de pasajeros.

A consecuencia de la fuerza del impacto, el autobús fue proyectado hacia adelante, derribando parte de los tubos metálicos de contención que delimitan la banqueta. Por su parte, la unidad militar presentó daños considerables en su parte frontal. Hay que mencionar que en la caja trasera del vehículo de la Defensa viajaban cuatro efectivos, entre los cuales uno de ellos salió volando por la colisión, cayendo sobre el asfalto.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención médica, determinando afortunadamente que sus lesiones no eran de gravedad. Al lugar también se presentaron elementos de la Policía Municipal para coordinar el tráfico y realizar el peritaje correspondiente, así como personal del Departamento de Bomberos de Hermosillo como medida de prevención. Las autoridades iniciaron las diligencias para el deslinde de responsabilidades.

Como se recordará, hace unos días el conductor de un tractocamión perdió la vida tras sufrir un accidente sobre la carretera federal México 15, en el tramo Hermosillo - Nogales. El percance se registró la tarde del pasado viernes 5 de septiembre, a la altura del kilómetro 16. Según los primeros informes, el vehículo de carga transitaba en dirección de norte a sur cuando, por causas que aún se investigan, el operador perdió el control de la unidad y volcó.

Fuente: Tribuna