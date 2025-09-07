VIDEO: Evacúan hospital del IMSS en Guaymas por alerta de incendio tras cortocircuito

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Momentos de angustia se vivieron la tarde de este domingo 7 de septiembre en Guaymas, por un conato de incendio en el Hospital General de Zona Número 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en la calle 10 y la avenida 6 en el sector Centro. Autoridades y personal médico realizaron la evacuación del edificio a raíz de un incidente originado por un cortocircuito en el tercer nivel.

Esto generó una considerable cantidad de humo y activó los protocolos de seguridad internos. La evacuación se centró en garantizar la seguridad de la totalidad de los pacientes internados y del personal en funciones. Los pacientes, incluyendo dos que requerían asistencia de ventilación mecánica, fueron trasladados de manera ordenada hacia zonas seguras en el exterior, principalmente al área del estacionamiento del nosocomio.

En este lugar, el personal médico y de enfermería continuó monitoreando y proporcionando la atención necesaria a cada uno de ellos mientras los equipos de emergencia trabajaban en el interior del hospital. Elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guaymas acudieron al lugar para atender la situación, confirmando que el incidente fue un conato que no pasó a mayores y logrando controlar la fuente del humo eficazmente.

Como parte del operativo, las calles circundantes al hospital fueron cerradas al tránsito vehicular para facilitar el acceso y las maniobras de las unidades de emergencia. Una vez que el inmueble fue declarado seguro, aproximadamente a las 18:50 horas, se dio inicio al proceso de reingreso de los pacientes a las instalaciones para reanudar sus cuidados de manera normal. El protocolo se completó sin que se reportaran personas afectadas.

A través de redes sociales, usuarios compartieron varios videos y fotografías de la emergencia. En las imágenes se observa el interior de nosocomio con presencia de un humo blanco provocado por una falla eléctrica. Asimismo, se muestra como el personal sale del lugar para ponerse a salvo. De igual manera, los pacientes, fueron colocados en colchones frente al edificio y los que podían estar de pie permanecieron también en el sitio.

Fuente: Tribuna