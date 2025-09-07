VIDEO: Queman piñatas de Sheinbaum y Rocha en marcha por violencia en Culiacán a un año de la narcoguerra

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Miles de ciudadanos salieron a marchar en Culiacán, Sinaloa, a dos días de cumplirse un año de que el 9 de septiembre comenzó la guerra Los Chapos y Los Mayos, facciones del Cártel de Sinaloa, y que han generado una crisis de inseguridad que hasta el corte de 6 de septiembre se han registrado mil 964 asesinatos y mil 937 personas desaparecidas. Es por eso que, una vez más, salieron a marchar para exigir paz a los distintos órdenes de gobierno, pero también durante esta marcha quemaron dos piñatas: una de Claudia Sheinbaum Pardo y Rubén Rocha Moya; los hechos quedaron registrados en video.

Los manifestantes se vistieron de blanco portando pancartas con mensajes como 'Ya basta', 'El narco no manda' y 'Somos más los buenos'. La marcha fue llamada Culiacán de Gran Marcha Ciudadana por la Paz, la Justicia y la Esperanza. La movilización de los miles de ciudadanos comenzó en la iglesia La Lomita, en donde el obispo de la Diócesis de Culiacán, Jesús José Herrera Quinónez, dio un mensaje a los asistentes, pidiendo a la población mantener la fe y la unidad.

Nos hemos reunido porque desde hace un año hemos estado experimentando estos sucesos que nos llenan de dolor y de incertidumbre en nuestra ciudad de Culiacán; el mal no tiene la última palabra, porque el amor de Dios es más fuerte que la violencia, eso lo tenemos que entender en nuestra experiencia de vida", señaló Herrera Quinónez.

La guerra entre ambas facciones del Cártel de Sinaloa, además de los más de mil 900 asesinatos y desaparecidos, ha dejado más de seis mil 990 vehículos robados. Ante este hartazgo, los ciudadanos molestos quemaron la piñata de la presidenta y del gobernador.

Se pidió al Gobierno Federal, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, que brinde más seguridad. Además, también se exigió la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya. Martha Reyes Zazueta, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Sinaloa, afirmó que exigen al Gobierno de México la renuncia de Rocha Moya. "Oíganlo bien, ante la nula actuación del gobernador Rocha Moya, a fin de que se logre la paz y se garantice la seguridad del estado".

Fuente: Tribuna del Yaqui