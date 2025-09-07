(VIDEO) Sicarios del Cártel del Golfo 'levantan' e interrogan a una mujer en San Luis Potosí

Comparta este artículo

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- En redes sociales comenzó a circular el video de un interrogatorio por parte de sicarios del Grupo Bravo, pertenecientes al Cártel del Golfo (CDG), hacia una mujer que fue privada de su libertad en el estado de San Luis Potosí. Reportes preliminares refieren que la víctima era informante del Cártel del Noreste (CDN) y, de acuerdo con su testimonio, formó parte del Cártel del Golfo anteriormente.

En un extracto de la grabación, la fémina se identificó como Diana Lauri Mendoza y dijo ser originaria del municipio de Charcas, San Luis Potosí. Durante el material se puede percibir a la mujer con los ojos vendados y está arrodillada en medio de dos sujetos armados, quienes portaban indumentaria táctica. En un momento confiesa que se tuvo que "alinear" al Cártel del Noreste (antiguos Zetas) por amenazas y presión de un comandante de la Guardia Civil.

Era 'halcón' del Cártel del Golfo... Me desaparecí porque me agarró el comandante de la Guardia Civil, el comandante Santillán. (Me dijo) que le pusiera 'halcones', estacas… si no quería que me mandaran a La Pila (centro penitenciario)", dijo la interrogada.

Asimismo, la mujer señaló a este mando policíaco y aseguró que fue víctima de abuso sexual en más de una ocasión. Según su declaración, posteriormente tuvo que regresar al municipio de Charcas para ponerse a disposición de un alto mando de la Guardia Civil Estatal con la intención de operar en contra del Cártel del Golfo. También aseguró que ambos comandantes trabajan para el Cártel del Noroeste, aunque ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.

El poder del Cártel del Golfo en San Luis Potosí

El Cártel del Golfo (CDG) es una de las organizaciones criminales más antiguas de México, con orígenes que datan desde la década de los ochenta en Tamaulipas. Con el transcurso de los años, la organización criminal expandió sus operaciones a distintas regiones del país, incluyendo San Luis Potosí, en donde ha buscado controlar rutas estratégicas para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

En dicha entidad mantiene una disputa territorial con grupos rivales como el Cártel del Noreste (CDN) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su presencia en el estado ha sido señalada por autoridades de los diferentes niveles de gobierno como uno de los factores que incrementan la violencia y la inseguridad en el estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui