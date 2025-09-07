Violencia en Veracruz: Localizan restos humanos en Álamo; FGE abre investigación

Comparta este artículo

Álamo, Veracruz.- La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) confirmó que este sábado 6 de septiembre de 2025 fueron localizados restos humanos en una carretera ubicada al norte de la entidad. El hallazgo generó una amplia movilización de corporaciones de seguridad y de personal militar, quienes aseguraron el área y comenzaron con las diligencias correspondientes. Hasta el momento, las víctimas no han sido reconocidas.

De acuerdo con la información oficial, los restos fueron encontrados el pasado sábado sobre la carretera Álamo-Potrero del Llano, a la altura del municipio de Álamo, al norte de la entidad. Tras el descubrimiento, la zona quedó acordonada por elementos de la Policía Municipal de Álamo, de la Policía Estatal de Veracruz y de la Guardia Nacional, quienes iniciaron con las primeras investigaciones periciales.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los restos humanos no han sido identificados. Foto: Facebook

La presencia de las autoridades se prolongó varias horas con el objetivo de preservar las evidencias y permitir el levantamiento de indicios. Momentos más tarde, se confirmó que la Fiscalía Regional de Tuxpan abrió una nueva carpeta de investigación a fin de esclarecer el caso. También se especificó que un equipo multidisciplinario de especialistas forenses inició las pruebas de criminalística de campo y laboratorio, mismas que permitirán establecer la identidad de la víctima mediante procesos de análisis.

Mediante un comunicado, la FGE de Veracruz precisó que fiscales, personal de Servicios Periciales y agentes ministeriales trabajan de manera conjunta para avanzar en las indagatorias de este hallazgo en el norte de Veracruz. Sin embargo, a la fecha de publicación de esta nota, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con el abandono de los restos humanos en esta carretera del norte veracruzano.

La dependencia subrayó que el procedimiento sigue en curso y que se aplicarán todos los protocolos técnicos y legales necesarios para esclarecer lo ocurrido. De igual forma, insistió en que los resultados de las investigaciones serán fundamentales para determinar el origen de los restos y el posible contexto de violencia que rodea este caso. Cualquier novedad del caso será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna