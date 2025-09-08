Amenazan de muerte al director de la Policía de Tecate; le exigen cumplir con los acuerdos

Comparta este artículo

Tijuana, Baja California.- Durante el fin de semana se localizaron dos narcomantas en distintas zonas de Tijuana, en las cuales se lanzaron amenazas de muerte contra José Luis Sarmiento Monje, actual director de la Policía Municipal de Tecate. Una lona fue dejada sobre la vía rápida oriente y calle Tamayo de la Zona Urbana Río Tijuana, a la altura de una agencia de automóviles Ford. Horas más tarde, la otra fue dejada sobre el puente que se encuentra sobre la vía rápida oriente, a la altura de la Clínica 1 del IMSS.

De acuerdo con información proporcionada por el medio Semanario ZETA Tijuana, el primer reporte se registró alrededor de las 04:55 horas y se alertó a las diferentes corporaciones policiales sobre la presencia de una narcomanta en la Zona Urbana Río, por lo que elementos de la Policía Municipal de Tijuana se movilizaron hacia la ubicación para retirar la manta, mientras que a las 06:05 horas se reportó la aparición de la segunda lona en la vía rápida oriente. Cabe mencionar que ambas contenían el mismo mensaje.

Director de Tecate, José Luis Sarmiento, cumple los acuerdos hijo de tu put… madre. Bien que recibes el dinero cada vez, a la siguiente te mueres por volteado. ATTE: La Maña", se puede leer en el contenido de las dos narcomantas.

Autoridades locales indicaron que se revisaron las cámaras del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) para dar con el paradero de los responsables, sin embargo, los dispositivos no cubren el rango en que se colocaron las lonas. Cabe señalar que tras la salida de Marina Manuela Calderón, el Cabildo de Tecate aprobó con 12 votos a favor el nombramiento de Sarmiento Monje como nuevo titular de la Policía Municipal apenas en marzo pasado, siendo este el único perfil propuesto por el alcalde Román Cota.

¿Quién es José Luis Sarmiento Monje, director de la Policía Municipal de Tecate?

Antes de enrolarse en este nuevo puesto, José Luis Sarmiento Monje se ocupó diversos cargos como el de comandante de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), además ha realizado funciones de protección a funcionarios de Zona Costa y ha sido comandante del cuerpo de cadetes del Instituto de Estudios de Prevención y Formación Interdisciplinaria.

Sin seguridad no hay turismo, no hay economía y no hay progreso en la ciudad. Es tiempo de apostarle a la seguridad, de recuperar la confianza de la policía municipal en la ciudadanía, de dignificar la función policial, ya que es un sector muy olvidado. Es tiempo de hacer las cosas bien, desde los cimientos, desde abajo", declaró durante su nombramiento.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California extendió la invitación para Sarmiento Monje para declarar en calidad de víctima tras el hallazgo de las narcomantas en las que se le señala por recibir dinero de grupos criminales y se le amenaza de muerte, así lo informó en conferencia de prensa el fiscal central, Antonio Lozano Blancas.

Fuente: Tribuna del Yaqui