Armado con cuchillo, José René entró a tienda de Sonora y amenazó a empleado para robar

Santa Ana, Sonora.- Un hombre llamado José René 'N', de 50 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de robo con violencia moral, cometido en un establecimiento comercial ubicado en Santa Ana, Sonora. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos investigados ocurrieron el 4 de septiembre de 2025, alrededor de las 14:43 horas.

En ese momento, el acusado ingresó a una tienda de autoservicio de la colonia Centro, la cual se encontraba abierta al público. En el lugar, José René 'N' utilizó un cuchillo para amenazar al encargado, Efraín 'N', exigiéndole que le entregara el dinero de la caja registradora con expresiones intimidantes; ante la amenaza, la víctima entregó la cantidad de 700 pesos en efectivo, de los cuales el agresor se apoderó sin consentimiento.

Durante la audiencia de control de detención, el juez calificó de legal la aprehensión del imputado, escuchó la formulación de imputación y resolvió imponerle prisión preventiva justificada. La Fiscalía de Sonora dijo que con este resultado "refrenda su compromiso de perseguir con firmeza los delitos patrimoniales y garantizar que quienes ejerzan violencia para atentar contra la seguridad y bienes de la ciudadanía sean llevados ante la justicia".

El pasado mes de agosto se informó que un hombre identificado como César 'N', alias 'El Come Gatos', por los delitos de homicidio calificado, así como tentativa de homicidio calificado, en el municipio de Santa Ana. La Fiscalía de Sonora detalló que los hechos investigados ocurrieron el 10 de mayo de 2025, entre las 3:00 y 4:00 horas, en el cauce del canal de desagüe pluvial ubicado en calle Ferrocarril, colonia Centro.

En ese momento, el procesado presuntamente agredió a la víctima, Carlos 'N', quien se encontraba dormido y en estado de indefensión, ocasionándole múltiples lesiones severas que le provocaron la muerte. De la misma forma, el acusado agredió a Rafael 'N', también mientras dormía, provocándole lesiones de tipo contuso cortante en la cabeza, consideradas de las que tardan más de 15 días en sanar y que dejan cicatrices visibles.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora