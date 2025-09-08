Ataque armado en Tlaquepaque, Jalisco, deja 3 muertos y una joven con heridas graves

Comparta este artículo

Taquepaque, Jalisco.- La violencia sigue al alza en el estado de Jalisco. La madrugada de este lunes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal desplegaron un operativo en inmediaciones de la colonia Las Juntas, en el municipio de Tlaquepaque, luego de que se reportara un ataque armado. Este hecho violento dejó un saldo de tres personas fallecidas y una joven gravemente lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes 8 de septiembre, alrededor de las 02:30 horas, tiempo local, en la intersección de las calles Rivera y Las Vegas. Vecinos alertaron a las autoridades, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego en la vía pública, a lo que se activó el Código Rojo.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes. Foto: Internet

Rápidamente llegaron al sitio elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal, así como personal de la Guardia Nacional. Ahí encontraron a cuatro personas sobre un predio baldío, las cuales presentaban heridas de proyectil. Paramédicos arribaron para socorrer a las víctimas, sin embargo, era tarde: confirmaron la muerte de dos mujeres y un hombre, quienes presentaban impactos de bala en el cráneo.

La cuarta víctima, una joven de 18 años, resultó gravemente herida y fue trasladada de inmediato a un centro médico para recibir atención especializada. La escena del crimen quedó acordonada por agentes de la Policía, quienes iniciaron con las diligencias correspondientes. Más tarde, la escena fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco (FGE).

En el sitio fueron encontrados casquillos de calibre 9 milímetros (mm) y 38 súper, los cuales fueron asegurados para las investigaciones correspondientes. Las autoridades señalaron que, hasta el momento, se desconocen las causas del ataque y no se cuenta con datos sobre los responsables. La Fiscalía continuará con la investigación para determinar el móvil del ataque y localizar a los responsables.

Fuente: Tribuna