Capturan a sujeto que intentó robarse un bebé en el IMSS-Bienestar de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Elementos de la Policía Municipal de Cajeme y personal de la Secretaría de Marina (Semar) lograron la detención de un hombre, identificado como Juan Ramón 'N', de 36 años de edad, por su presunta implicación en el delito de robo de menor en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron durante la mañana de este lunes 8 de septiembre en las instalaciones del Hospital IMSS-Bienestar, de Ciudad Obregón.

Según el informe oficial, el incidente se originó en la sala de urgencias del nosocomio. Una ciudadana que se encontraba en el lugar esperando atención, en compañía de su sobrino de 10 meses de edad, reportó que un individuo desconocido se aproximó a ellos. De acuerdo con su testimonio, el sujeto habría tocado al bebé sin su consentimiento para después, presuntamente, intentar sustraerlo por la fuerza de sus brazos.

La reacción inmediata de la familiar del menor fue solicitar auxilio al personal de seguridad privada del hospital. Estos, a su vez, activaron los protocolos correspondientes y realizaron una llamada al número de emergencias 911, registrada minutos después de las 11:00 horas, para reportar la situación y solicitar la intervención de las autoridades competentes. Atendiendo al reporte, unidades de la Policía Municipal y de la Marina.

Dichas autoridades realizaban patrullajes preventivos en la zona y se trasladaron al lugar. Una vez en el hospital, los agentes se entrevistaron con la denunciante, quien proporcionó las características del individuo y lo señaló directamente como el responsable. Con base en el señalamiento y los hechos narrados, los oficiales procedieron con la detención del sujeto, garantizando en todo momento la integridad del menor y de su familiar.

Posteriormente, Juan Ramón ‘N’ fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Ahí, fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades conforme a derecho.

Fuente: Tribuna y SSPM Cajeme