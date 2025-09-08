CDMX: Así se encuentra la recién nacida abandonada por su madre en plena vía pública

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El estado de salud de la recién nacida que fue abandonada por su propia madre el sábado 6 de septiembre continúa siendo grave. Como se informó en TRIBUNA, el hecho ocurrió en la alcaldía Gustavo A. Madero, más precisamente sobre la calle Euzkaro, esquina con la Calzada de los Misterios, en la colonia Industrial. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre la progenitora.

Es necesario recordar que quien realizó el reporte a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue un ciclista que escuchó los llantos de la menor. Precisamente, el periodista de nota roja Carlos Jiménez compartió un video en redes sociales en el que se puede ver cómo la mujer da a luz en plena calle, después limpia la sangre y arroja a la bebé debajo de un vehículo, para finalmente huir a bordo de un automóvil.

¿Cómo está la niña?

Este pasado domingo 7 de septiembre, el IMSS Bienestar se pronunció en Facebook a través de un comunicado, en el que se especificó que la pequeña tenía 32 semanas de gestación, presentaba un grave cuadro de hipotermia, presión arterial baja y dificultad respiratoria, por lo que se decidió iniciar ventilación mecánica. Asimismo, el mismo día de su llegada fue trasladada al Hospital Pediátrico La Villa para continuar con atención médica especializada.

Estado de salud de la recién nacida

"La menor continúa con ventilación mecánica asistida, tratamiento y vigilancia permanente. Sin embargo, debido a sus condiciones de salud, se reporta grave con pronóstico reservado. Se dio aviso al Ministerio Público y a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Desapariciones Forzadas y Cometidas por Particulares", dice el comunicado, que ha generado diversas reacciones de indignación.

Se continuará al pendiente de cualquier actualización sobre la infante; en caso de surgir nuevos datos, como siempre te los haremos llegar a través de TRIBUNA. Cabe destacar que se presume que la mujer escapó al Estado de México, aunque las investigaciones aún no han determinado su paradero. Se hace un llamado a la población a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911.

Fuente: Tribuna