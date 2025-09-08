Ciudad Obregón: Pick up termina dentro de canal tras chocar contra unidad de la AMIC

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un accidente vehicular se registró la tarde de este lunes 8 de agosto al poniente de Ciudad Obregón, donde se vieron involucrados una camioneta particular y una unidad oficial de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). El suceso de tránsito, ocurrido sobre la calle 300, culminó con la camioneta tipo pick up cayendo a un canal de riego, aunque sin dejar personas con lesiones de gravedad.

El percance tuvo lugar poco después de las 15:00 horas, específicamente en el tramo que se encuentra frente al fraccionamiento Posada del Sol, entre las calles Santa Camila y Posada del Sol. De acuerdo con testimonios recabados en el sitio, el siniestro ocurrió cuando, presuntamente, la unidad de la AMIC le cortó circulación a la pick up Ram de color gris modelo atrasado, lo que derivó en un choque frontal entre ambos vehículos.

A raíz del impacto, el conductor de la camioneta particular perdió el control de la misma, saliendo de la cinta asfáltica y terminando su trayectoria dentro del canal que corre en paralelo a la vialidad. Afortunadamente, el vehículo no volcó y el bajo nivel del agua permitió que sus tripulantes pudieran salir por sus propios medios y sin dificultad. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención a los afectados.

Estos confirmaron que las víctimas no presentaban heridas serias, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Por su parte, elementos del Departamento de Tránsito Municipal se encargaron de dirigir el tráfico, ya que uno de los carriles permaneció cerrado por varios minutos para facilitar las labores de auxilio y el posterior retiro de las unidades. Finalmente, ambos vehículos fueron remolcados por grúas para dar inicio al deslinde de responsabilidades.

El vehículo de la AMIC sufrió daños en la parte frontal

Esta no es la primera vez que personal de la AMIC choca en Ciudad Obregón. La tarde del pasado sábado 30 de agosto, otro accidente similar tuvo lugar en el cruce de las calles 5 de Febrero y bulevar Rodolfo Elías Calles, en donde estuvieron involucradas dos camioneta, una de la AMIC y la otra particular. Pese a que en una de las unidades viajaba una familia con menores de edad, únicamente se presentaron daños materiales.

