Código Rojo en Edomex: Accidente de ferrocarril y autobús deja 8 muertos y más de 40 heridos

Comparta este artículo

Jocotitlán, Estado de México.- Los accidentes siguen a la orden del día en el Estado de México (Edomex). Tras la fuerte explosión de pirotecnia reportada en el municipio Teotihuacán el pasado domingo, se informó sobre un siniestro matutino en la carretera federal Atlacomulco-Maravatío, donde un ferrocarril se impactó contra un autobús de pasajeros de dos pistos. Este siniestro dejó al menos ocho muertos y más de 40 heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la mañana de este lunes 8 de septiembre de 2025, poco después de las 07:00 horas, tiempo local, en la zona industrial de Jocotitlán. Las autoridades detallaron que el autobús de doble piso transportaba a un número considerable de pasajeros cuando fue alcanzado por el tren en un cruce de la carretera federal, lo que provocó que se activara el Código Rojo.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

A la brevedad llegaron a la escena elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-EM), así como unidades de Protección Civil de Jocotitlán y San Felipe del Progreso. No obstante, se detalló que el fuerte impacto provocó daños severos en la unidad, lo que complicó las labores de rescate. Personal especializado utilizó equipo hidráulico para liberar a varias personas que quedaron atrapadas entre los asientos y la estructura metálica.

En el lugar se confirmó que al menos ocho personas perdieron la vida y 45 más resultaron lesionadas. La Coordinación General de Protección Civil del Estado de México detalló que los heridos fueron atendidos de manera inmediata por personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), Cruz Roja, así como paramédicos de corporaciones municipales y estatales. Algunos de los lesionados fueron trasladados a hospitales de la región debido a la gravedad de sus lesiones.

Los hechos se reportaron la mañana de este lunes. Foto: Twitter

La circulación vehicular en la carretera Atlacomulco-Maravatío se vio seriamente afectada por varias horas, por lo que autoridades recomendaron a los conductores utilizar vías alternas mientras se realizaban las maniobras de auxilio, investigación y retiro de las unidades involucradas.

La Fiscalía mexiquense inició una carpeta de investigación para determinar las causas del accidente. Peritos especializados llevan a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el impacto y si existieron fallas mecánicas, humanas o de señalización en el cruce ferroviario.

Fuente: Tribuna