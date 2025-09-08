Código Rosa en Ciudad Obregón: Reportan presunto intento de robo de bebé en IMSS-Bienestar

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un Código Rosa se reportó en el Hospital IMSS-Bienestar de Ciudad de Obregón, pues se denunció el presunto robo de un bebé. Los hechos sucedieron minutos después de las 11:00 horas de este lunes 8 de septiembre de 2025. Los sucesos generaron pánico entre las personas que se encontraban en el área de urgencias del nosocomio y entre usuarios de las redes sociales que han comentado con temor el hecho.

Datos extraoficiales señalan que fueron tres personas de un Centro de Rehabilitación de la localidad quienes le habrían intentado quitar el bebé a una mujer, pero afortunadamente no lo lograron. Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal que atendieron la situación y posteriormente llevaron a la madre del menor a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para que levante la denuncia.

De los presuntos responsables de los hechos no se sabe nada hasta el momento, pero las autoridades ya están investigando la situación; estos habrían logrado escapar en otro vehículo. Este tipo de sucesos es poco recurrente, por lo que alerto a la población, quienes se sorprendieron de los altos niveles a los que puede llegar la inseguridad.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, ni las autoridades municipales ni las de la FGJES han confirmado alguna versión de lo que sucedió, por lo que se espera que pronto se emita información oficial que ayude a esclarecer los hechos de este presunto intento de robo. Como se comentó en un principio, este tipo de delitos no es usual en Ciudad Obregón, por lo que ha generado intriga en la población.

Los hechos se registraron en el IMSS-Bienestar

¿Qué es el Código Rosa?

En México, el Código Rosa es un protocolo hospitalario que se utiliza para la localización de menores extraviados. En otras palabras, es un sistema de alerta que se implementa para salvaguardar la integridad de los menores, para prevenir su robo o trata. Este se activa para salvaguardar la integridad de los infantes.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el personal se capacita constantemente para poder hacer frente a un tipo de situación como esta y regularmente se están realizando simulacros de intento de sustracción de recién nacido para ver la funcionalidad de los protocolos y mejorar los procedimiento, ya que se considera que la prevención es clave para estar preparados ante los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui