Con signos de violencia, localizan el cuerpo de un hombre en una carretera al sur de Sinaloa

San Ignacio, Sinaloa.- Durante la mañana de este lunes 8 de septiembre de 2025 se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida a la altura del kilómetro 51+800 de la carretera libre Mazatlán-Culiacán, cerca de la comunidad de El Limón de Los Peraza, perteneciente al municipio de San Ignacio. Los primeros reportes indican que se trata de una persona de sexo masculino que presentaba signos de violencia y estaba boca abajo al momento de ser localizado.

Según información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, un grupo de maestros, que viajaba de Mazatlán con rumbo a San Ignacio, encontró el cadáver y alertó a las autoridades sobre la presencia del mismo a un costado del carril de norte a sur de la carretera libre Mazatlán-Culiacán, por lo que se registró una intensa movilización por parte de las corporaciones policíacas de los diferentes niveles de gobierno.

Al lugar llegaron elementos preventivos de San Ignacio, quienes confirmaron que estaba el cuerpo sin vida de una persona de entre 30 a 35 años. Vestía pantalón de mezclilla azul, camisa blanca y estaba descalzo", explicó el medio anteriormente citado con respecto a las características particulares de la víctima mortal.

Trascendió que el sujeto presentaba al menos un impacto de arma de fuego visible en su superficie corporal. Atendiendo el llamado, elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, se presentaron en el lugar para abanderar ese tramo de la rúa y evitar que se viera interrumpida el tráfico vehicular. También se confirmó que en el lugar no se localizaron casquillos percutidos, por lo que se presume que fue asesinado en otro lugar y posteriormente abandonado en dicho punto.

Finalmente, personal pericial y de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de las diligencias correspondientes, además de ordenar el levantamiento y traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Mazatlán, en donde se le practicará la autopsia de ley y podrá ser identificado oficialmente para luego poder ser entregado a sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui