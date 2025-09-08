SEGURIDAD

Con valor de 300 millones de pesos: Caen dos sujetos con más de una tonelada de metanfetamina en SLRC

Elementos de las fuerzas de seguridad capturaron a dos sujetos con más de una tonelada de metanfetamina en San Luis Río Colorado cuyo valor se estima en 300 millones de pesos

Caen dos sujetos con más de una tonelada de metanfetamina en SLRCCréditos: Internet
San Luis Río Colorado, Sonora.- Un contundente 'golpe' al crimen organizado dieron los elementos de las distintas fuerzas de seguridad en San Luis Río Colorado (SLRC), Sonora, al detener a dos sujetos en posesión de más de una tonelada de metanfetamina cuyo valor se estima en 300 millones de pesos. Se trata del chofer de un vehículo de carga y su acompañante; aquí te contamos los detalles.

De acuerdo con los reportes, fue en el kilómetro 75+400 del tramo carretero Golfo de Santa Clara-San Luis Río Colorado cuando se detuvo un vehículo de carga que transportaba supuestos residuos peligrosos; a bordo de la unidad iba el chofer y un acompañante más. El transporte iba con destino a San Luis Río Colorado desde Puerto Peñasco y se le detuvo porque el camión no contaba con las especificaciones necesarias para el transporte de este material, por lo que se procedió a un análisis con rayos gamma y se encontraron inconsistencias.

Las autoridades en el decomiso

Valor de 300 millones de pesos

Es así que elementos de la Guardia Nacional (GN) procedieron a la revisión del vehículo y detención de los dos sujetos. Es así que se encontraron 17 tambos de 200 litros con bolsas de plástico de color rojo etiquetadas con la leyenda "residuos peligrosos"; todas estas bolsas pesaron aproximadamente mil 100 kilogramos, por eso se dice que la droga podría tener un valor de 300 millones de pesos.

Después de asegurar a ambos sujetos, se les leyó la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención y se realizó su inscripción en el Registro Nacional de Detenciones y, junto con el vehículo y el narcótico, fueron puestos a disposición de las autoridades del Ministerio Público Federal, para continuar con las investigaciones correspondientes de ley.

En un boletín informativo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que sin duda alguna se trataba de un decomiso importante. Además, se informó que todo el material decomisado quedó a cargo de las autoridades correspondientes para que procedan a su destrucción como lo indican los procedimientos federales. De momento no se dieron a conocer los nombres de los dos sujetos que quedaron detenidos; será en investigaciones posteriores cuando se tengan más detalles sobre los hechos sucedidos en el municipio fronterizo.

Fuente: Tribuna del Yaqui

