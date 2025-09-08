Con valor de 300 millones de pesos: Caen dos sujetos con más de una tonelada de metanfetamina en SLRC

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- Un contundente 'golpe' al crimen organizado dieron los elementos de las distintas fuerzas de seguridad en San Luis Río Colorado (SLRC), Sonora, al detener a dos sujetos en posesión de más de una tonelada de metanfetamina cuyo valor se estima en 300 millones de pesos. Se trata del chofer de un vehículo de carga y su acompañante; aquí te contamos los detalles.

De acuerdo con los reportes, fue en el kilómetro 75+400 del tramo carretero Golfo de Santa Clara-San Luis Río Colorado cuando se detuvo un vehículo de carga que transportaba supuestos residuos peligrosos; a bordo de la unidad iba el chofer y un acompañante más. El transporte iba con destino a San Luis Río Colorado desde Puerto Peñasco y se le detuvo porque el camión no contaba con las especificaciones necesarias para el transporte de este material, por lo que se procedió a un análisis con rayos gamma y se encontraron inconsistencias.

Es así que elementos de la Guardia Nacional (GN) procedieron a la revisión del vehículo y detención de los dos sujetos. Es así que se encontraron 17 tambos de 200 litros con bolsas de plástico de color rojo etiquetadas con la leyenda "residuos peligrosos"; todas estas bolsas pesaron aproximadamente mil 100 kilogramos, por eso se dice que la droga podría tener un valor de 300 millones de pesos.

Después de asegurar a ambos sujetos, se les leyó la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención y se realizó su inscripción en el Registro Nacional de Detenciones y, junto con el vehículo y el narcótico, fueron puestos a disposición de las autoridades del Ministerio Público Federal, para continuar con las investigaciones correspondientes de ley.

En un boletín informativo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que sin duda alguna se trataba de un decomiso importante. Además, se informó que todo el material decomisado quedó a cargo de las autoridades correspondientes para que procedan a su destrucción como lo indican los procedimientos federales. De momento no se dieron a conocer los nombres de los dos sujetos que quedaron detenidos; será en investigaciones posteriores cuando se tengan más detalles sobre los hechos sucedidos en el municipio fronterizo.

