Condenan a 28 años de prisión a asesino de taxista en Nogales; lo apuñaló en el pecho

Nogales, Sonora.- Una sentencia de 28 años de prisión fue dictada en contra de Paulo Iván 'N' tras quedar demostrada su plena responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en perjuicio del taxista Francisco Javier 'N', en Nogales. El fallo se dictó en procedimiento abreviado, luego de que se celebrara audiencia inicial tras ejecutarse la orden de aprehensión por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló que el crimen sucedió el pasado 31 de agosto, alrededor de las 17:30 horas, cuando el acusado se aproximó hasta donde se encontraba el vehículo de alquiler que conducía la víctima, quien estaba en el asiento del piloto y conversaba con la pareja sentimental del victimario. Al sorprenderlos platicando, atacó a Francisco Javier 'N' con un cuchillo, ocasionándole una herida en el pecho que perforó un pulmón.

La víctima intentó retirarse del lugar a bordo del vehículo, pero cuadras más adelante perdió la vida a consecuencia de un choque hipovolémico hemorrágico, derivado de la lesión causada por el imputado. Al arribar al lugar las autoridades, los cuerpos de emergencia encontraron el taxi encima del camellón de la avenida Plutarco Elías Calles. Debido a la gravedad de su estado, se inició su traslado de urgencia al Hospital IMSS Bienestar para recibir atención médica.

Sin embargo, el hombre ya había fallecido. En un principio este hecho generó zozobra en la población, ya que se había especulado que el homicidio ocurrió por su labor como conductor de taxi, lo cual, tras la investigación de los acontecimientos, se pudo esclarecer que las razones fueron otras.

Esto sucede pocos días después de que fue dictada una condena de 28 años de çárcel en contra de un hombre llamado Caleb 'N', de 20 años de edad, quien fue declarado culpable del delito de homicidio calificado, cometido contra el taxista Jesús Alberto 'N', de 47 años, en Nogales. El crimen lo cometió el pasado 26 de agosto, en la calle 5 de Mayo, donde el sujeto tomó el taxi y después atacó al conductor con un desarmador.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora