Delegado de la FGR en Sonora niega su detención por presunta omisión en caso de huachicol fiscal

Hermosillo, Sonora.- El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora, Francisco Sergio Méndez, negó que haya sido detenido por las acusaciones que lo señalan de presuntas omisiones en un caso de huachicol fiscal. "No hay ninguna detención. Y todo lo que se ha publicado (…) es totalmente falso", afirmó frente a los medios de comunicación de la capital de Sonora.

"Me estás viendo, no hay ninguna detención y todo lo demás que se ha publicado en relación con cuestiones de revisión es totalmente y absolutamente falso", así lo declaró el funcionario de la FGR. Según lo que publicó un medio de comunicación en Hermosillo, Méndez presuntamente había sido detenido por la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEIA) de la FGR. Esto porque se determinaría si hubo mala actuación de parte de funcionarios públicos bajo el mando del delegado para omitir acciones sobre el caso de huachicol.

Los hechos están relacionados con una presunta investigación por tráfico de hidrocarburos, mejor conocido como huachicol fiscal, que, según lo que afirman diferentes medios, tendría más de 100 carpetas de investigación abiertas. "¿Tú crees que sea detención si aquí estoy? No hay ninguna detención y todo lo demás que se ha publicado con relación con cuestiones de revisiones, etcétera, es total y absolutamente falso", señaló tajantemente Méndez.

Al dar sus declaraciones sobre su falsa detención, Méndez indicó que no descarta que el delito de huachicol se cometa en Sonora. "Como hay, donde quiera", aseguró para los distintos reporteros. Sobre su continuidad en el cargo, señaló que estará en el hasta que sus jefes en la Ciudad de México lo dejen. "Claro que sí, por supuesto, hasta donde me dejen en Ciudad de México mis jefes, ¿no? Para eso tengo superiores en FGR".

La presunta detención de Méndez

Según lo que señaló un medio de comunicación local, el delegado habría sido detenido la madrugada del domingo 7 de septiembre en Hermosillo, junto con otros agentes, por encubrir presuntamente la red de huachicol de la entidad. Según lo explicado en la nota, la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero estaba esperando a que se judicializara el tema y, por ello, la detención del funcionario en cuestión.

