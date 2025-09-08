Detenido en Sonora: Omar Anastasio atacó a su propia novia con un paralizador eléctrico

Comparta este artículo

Magdalena de Kino, Sonora.- Un hombre identificado como Omar Anastasio 'N', de 33 años de edad, fue capturado y vinculado a proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar, cometido en contra de su concubina Martha Lizbeth 'N', en Magdalena de Kino, Sonora. De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el crimen sucedió el pasado 15 de mayo.

El acusado y la víctima se encontraban en un domicilio ubicado en la colonia Lomas de Kino, donde el sujeto ejerció violencia física, verbal y psicoemocional en contra de su pareja sentimental. Utilizó una chicharra eléctrica o paralizador para agredir a la víctima a la altura del cuello, además de insultarla y someterla con expresiones intimidantes, causando afectaciones físicas, psicológicas y emocionales que vulneran su derecho a una vida libre de violencia.

En la audiencia inicial derivada de orden de aprehensión ejecutada, el juez calificó de legal la detención, escuchó la formulación de imputación y resolvió vincular a proceso a Omar Anastasio 'N', imponiéndole prisión preventiva justificada, en los términos solicitados por el Agente del Ministerio Público. La Fiscalía de Sonora indicó que con esta acción "refrenda su compromiso con la investigación y judicialización de los delitos de violencia familiar".

En otro caso reciente ocurrido en Magdalena de Kino, un hombre llamado Paul Alonso 'N' fue arrestado y vinculado a proceso penal por su presunta responsabilidad en los delitos de tentativa de feminicidio agravado y violencia contra funcionarios públicos. Las indagatorias de las autoridades establecieron que el hecho violento sucedió el pasado 15 de agosto, en un domicilio ubicado en la colonia San Isidro.

En ese momento, el señalado ingresó de manera ilícita al interior de la vivienda de su expareja sentimental. Una vez al interior, ejerció violencia física y moral contra la mujer, a quien intentó privar de la vida mediante asfixia. No obstante, las autoridades fueron alertadas y la rápida intervención de la Policía Municipal permitió auxiliar a la afectada y capturar al agresor en el lugar, impidiendo que cometieron el asesinato.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora