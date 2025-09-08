Dos mujeres resultan heridas tras accidente vehicular en la carretera Hermosillo–Nogales

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 8 de septiembre, alrededor de las 6:23 horas, se reportó un impactante accidente sobre la carretera Hermosillo–Nogales. De acuerdo con información extraoficial, el incidente ocurrió rumbo a la localidad de San Pedro el Saucito. Afortunadamente, no se reportan víctimas mortales, aunque se sabe que una de las dos personas involucradas se encuentra en estado grave.

De inmediato acudieron a la escena ambulancias de la Cruz Roja, Bomberos de Hermosillo y agentes de la Policía Municipal. Las mujeres, cuya identidad aún se desconoce, fueron atendidas; aunque una de ellas presentaba una laceración en la cabeza y era la que requería mayor atención, se decidió que ambas serían trasladadas a un hospital cercano para su posterior valoración médica y seguimiento de sus lesiones.

Según medios locales, la conductora de un vehículo tipo pickup Ranger perdió el control al descender del puente del lado oriente para incorporarse al bulevar Mazón López, lo que provocó que se volcara y chocara contra un árbol. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se conocen más detalles; en caso de surgir nueva información, te lo haremos saber a través de TRIBUNA.

El vehículo quedó en pésimas condiciones

Precisamente, ayer en la capital del estado se registró otro accidente en el cruce de los bulevares Luis Encinas y Rosales, donde se vio involucrada una unidad del transporte público y un vehículo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Mientras el autobús estaba detenido por la luz roja del semáforo, la camioneta no logró frenar a tiempo y se estampó contra la parte trasera del transporte de pasajeros.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna