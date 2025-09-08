Efraín Yobany se dedicaba a robar vehículos en calles de Nogales; ya está tras las rejas

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Por el delito de robo de un vehículo cometido en Nogales, Efraín Yobany 'N', de 28 años de edad, fue arrestado e imputado. Datos de prueba recopilados para la carpeta de investigación establecieron que el crimen sucedió el pasado 27 de marzo, cuando el acusado y otro sujeto acudieron al exterior de un domicilio en la colonia Héroes. La tarea del ahora detenido fue permanecer vigilando que no se acercara nadie.

Mientras tanto su acompañante ingresó a un vehículo GMC Jimmy, versión Sport Utility 2WD, modelo 2000, color azul marino, del cual se apoderaron sin consentimiento de la víctima, de nombre Armando 'N'. Con esta conducta se vulneró el bien jurídico tutelado del patrimonio de las personas, hecho que motivó la judicialización del caso y la imposición de la medida cautelar en contra del señalado, que fue arrestado poco después.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso pruebas y solicitó la vinculación a proceso de Efraín Yobany 'N', en tanto que el juez resolvió imponerle prisión preventiva justificada. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que con esta acción "refrenda su compromiso de investigar con rigor los delitos patrimoniales y de garantizar que quienes atenten contra la seguridad y bienes de la ciudadanía enfrenten la acción de la justicia".

En otra noticia reciente, autoridades de Sonora ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Omar Alberto 'N', de 29 años de edad, originario de Guasave, Sinaloa, señalado por el delito de abuso agravado en perjuicio de una menor de edad. La captura tuvo lugar en la Garita Internacional Dennis DeConcini, en Nogales, donde el imputado fue deportado por Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Tras esto, fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes lo entregaron a efectivos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para cumplimentar la orden de arresto emitida por el Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro Norte de Sinaloa. El operativo fue posible gracias a un oficio de colaboración derivado de la orden de aprehensión vigente.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora