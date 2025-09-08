En Cajeme reforzarán el combate a la delincuencia y la atención a las causas, asegura Lamarque

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- A fin de atender y resolver, en la medida de lo posible, problemas de inseguridad que aquejan al municipio de Cajeme y sus habitantes, el alcalde Javier Lamarque Cano destacó que los diferentes niveles de gobierno realizarán acciones conjuntas para hacerle frente a dicha situación.

Indicó que, entre los acuerdos tomados en la capital del país, en el marco de la reunión que sostuvieron él y el gobernador Alfonso Durazo Montaño con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacan el combate directo a la delincuencia y la atención a las causas que la generan.

El edil cajemense indicó que, en primera instancia, se implementarán acciones de coordinación entre las diferentes corporaciones de los distintos órdenes de gobierno municipal, estatal y federal a fin de contener y combatir a los grupos delictivos.

"Entre otras cosas, intensificar lo que ya se está haciendo y algunas otras medidas de reforzamiento para la vigilancia, prevención, persecución y combate a la delincuencia", indicó.

Asimismo, Lamarque Cano dijo que también se atenderá el tema de la inseguridad, partiendo de la atención de las causas que generan la violencia en la localidad, iniciando acciones alrededor de las colonias que representan un foco rojo, en lo que a los actos delictivos respecta.

Finalmente, el munícipe destacó que los temas que se atenderán como parte de las acciones encaminadas a atender las causas que generan violencia e inseguridad en la región son los relacionados con la educación, la cultura, la salud, la vivienda y el deporte, entre otros.

"Vienen muchos apoyos para Cajeme, para mejorar las condiciones de bienestar, muchos apoyos que van a incidir y que van a derivar en una mejoría sustancial de lo que ya se está haciendo en el municipio para avanzar en la construcción del bienestar de las y los cajemenses", afirmó Lamarque Cano.

No se descarta la posibilidad de que las diferentes corporaciones policiacas pudieran reforzar su presencia con la llegada de más elementos.

Fuente: Tribuna del Yaqui