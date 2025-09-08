En plena vía pública, motosicarios asesinan de varios balazos a Jeremy al sur de Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Durante la tarde de este lunes 8 de septiembre de 2025, dos sujetos armados a bordo de una motocicleta le arrebataron la vida a balazos a un hombre en Infonavit Cañadas, ubicado al sur de Culiacán. Vecinos del lugar llamaron a las líneas de emergencias y reportaron detonaciones de arma de fuego, por lo que se desplegó una intensa movilización por parte de las corporaciones policíacas de los diferentes niveles de gobierno.

Según información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, familiares del hoy occiso lo identificaron como Jeremy Esteban 'N', de 28 años de edad y con domicilio en el sector donde se registró este ataque armado. Los reportes preliminares refieren que la víctima se encontraba en plena vía pública cuando los agresores aparecieron y le dispararon en múltiples ocasiones, dejándolo sin vida en uno de los andadores de los departamentos que se sitúan en dicha demarcación.

Vecinos de la zona dieron aviso a las autoridades a través del 9-1-1 alrededor de las 14:20 horas de este 08 de septiembre sobre las detonaciones de arma de fuego y un hombre tirado en un andador por la calle Agua Blanca, entre las avenidas Cerro de la Luz y Sierra Madre del Carmen", explicó el medio anteriormente citado con respecto al desarrollo de los hechos en este nuevo homicidio suscitado en la capital sinaloense. .

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y confirmaron la presencia del cuerpo, por lo que procedieron a delimitar el perímetro. En tanto, peritos y agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargaron de las diligencias correspondientes para que el cuerpo pudiera ser llevado el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y pueda ser entregado a su familia.

Marcha por la paz

Apenas el fin de semana, miles de ciudadanos, entre familias, empresarios, madres buscadoras y dirigentes de asociaciones de Sinaloa se dieron cita a una nueva marcha por la paz tras más de una año de la crisis de violencia que se vive en la región. La manifestación fue convocada por 36 organizaciones de la sociedad civil para exigir la renuncia del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, y la intervención contundente por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

