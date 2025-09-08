Evitan tragedia en Nuevo León: Rescatan a menor arrastrado por corriente del Río Pesquería

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Un menor de 13 años de edad fue rescatado la tarde de este lunes 8 de septiembre después de ser arrastrado por la corriente del Río Pesquería, en el municipio de Escobedo. La rápida intervención de vecinos y la posterior coordinación de los cuerpos de emergencia permitieron poner al joven a salvo y brindarle atención médica oportuna. El suceso se registró aproximadamente a las 15:28 horas (local) en la colonia Nuevo Escobedo, en el cruce de las calles Emiliano Zapata y Fidel Velázquez.

De acuerdo con el testimonio del propio adolescente, identificado como Justino Pérez Velázquez, el hecho ocurrió de manera accidental. Se encontraba jugando en los encharcamientos formados por las recientes lluvias cerca del cauce cuando un resbalón provocó que cayera al río, siendo inmediatamente arrastrado por la fuerza del agua. La alerta movilizó a los habitantes de la zona, quienes lograron localizar y extraer al menor de la corriente antes de la llegada de las unidades de emergencia. Su acción fue fundamental para evitar una tragedia mayor.

Poco después, elementos de Protección Civil de Nuevo León, en conjunto con la Policía Municipal de Escobedo y paramédicos, arribaron al lugar para atender la situación. Tras una valoración inicial, los brigadistas confirmaron que Justino presentaba múltiples contusiones en el cuerpo y una probable fractura en el fémur de la pierna izquierda. En el sitio, el personal de la Unidad 07 de Protección Civil del Estado le proporcionó los primeros auxilios para posteriormente trasladarlo al Hospital Número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica especializada.

Este evento subraya los riesgos asociados a la crecida de ríos y arroyos debido a las precipitaciones que se han mantenido en la región durante los últimos días. Las autoridades de Protección Civil reiteraron su llamado a la ciudadanía para extremar precauciones, evitar acercarse a los cuerpos de agua y supervisar en todo momento a los menores de edad, ya que las corrientes pueden aumentar su fuerza y velocidad de manera súbita e impredecible.

Fuente: Tribuna