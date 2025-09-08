Incidente en Agua Prieta deja a una persona desaparecida en la Presa de la Colonia Morelos

Comparta este artículo

Agua Prieta, Sonora.- La tarde del pasado domingo 7 de septiembre de 2025 se registró un terrible incidente en la Presa de la Colonia Morelos, en Agua Prieta, Sonora, pues dos personas estaban a bordo de una lancha inflable cuando comenzaron a tener dificultades por la fuerte corriente. De acuerdo con información extraoficial, una de ellas logró ser rescatada, pero de la otra aún se desconoce su paradero.

De inmediato, al reportarse el hecho, se reunieron familiares, autoridades locales y voluntarios para localizar a la víctima. Además, se hizo uso de equipo especial para aumentar las posibilidades de búsqueda. Sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota no se tiene información oficial sobre si ya fue encontrada. En caso de surgir novedades, te lo haremos saber a través de TRIBUNA.

De igual forma, es necesario señalar que las identidades continúan siendo un misterio, pero estaremos atentos a la información que proporcione la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Se hace especial énfasis en evitar exponerse al peligro, pues en esta temporada las corrientes son muy frecuentes y un rato de diversión puede convertirse en una tragedia donde se arriesga lo más valioso.

Una de los involucrados se encuentra a salvo

Precisamente, el mes pasado en la bahía La Choya, ubicada en Puerto Peñasco, Sonora, dos hombres practicaban pesca recreativa cuando aumentó la marea, lo que provocó que fueran arrastrados mar adentro. A pesar del gran susto, lograron salir con bien gracias a la intervención de los elementos de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR), quienes les brindaron los primeros auxilios.

Ante la presencia de la tormenta tropical 'Lorena', el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud Pública, emitió una serie de recomendaciones. Entre las más relevantes están evitar desplazarse durante las lluvias intensas, especialmente si se presentan inundaciones o ráfagas de viento. Asimismo, se recomienda mantener a niñas, niños y personas vulnerables dentro de casa, alejados de ventanas o zonas de riesgo.

